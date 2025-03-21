Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı: İBB Başkanı İmamoğlu'nun 121 Sayfalık İfadesinin Detayları
Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı: İBB Başkanı İmamoğlu'nun 121 Sayfalık İfadesinin Detayları
Üç gündür gözaltında olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ifade verdi. İmamoğlu’nun Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifade ortaya çıktı. İBB Başkanı suçlamaları şiddetle reddetti.
İmamoğlu'nun neredeyse tüm sorulara 'Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum” yanıtını verdiği görüldü.
İşte Ekrem İmamoğlu’nun ifadesinden detaylar 👇
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İBB Başkanı bugün (21 Mart Cuma) ifade verdi. İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.
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"Soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibariyla Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim."
İmamoğlu'nun "İfadenize ekleyeceğiniz başka bir husus var mı?" sorusuna verdiği yanıt şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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