Saraçhane’de İmamoğlu Nöbeti: CHP Lideri Özgür Özel On Binleri 22 Mart Cumartesi Günü Çağlayan'a Çağırdı
Saraçhane’de İmamoğlu Nöbeti: CHP Lideri Özgür Özel On Binleri 22 Mart Cumartesi Günü Çağlayan'a Çağırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ülkenin dört bir yanında protesto ediliyor. Vatandaşlar İmamoğlu için meydanlarda buluşurken İstanbul'da on binler Saraçhane'ye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de konuşuyor. İmamoğlu'nun 22 Mart Cumartesi günü Çağlayan Adliyesi'ne getirileceğini vurgulayan Özel, vatandaşlara Çağlayan'a gelme çağrısında bulundu. Özel, 'Ekrem Başkanımız yarın Vatan Emniyetten alınıp Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünde biz de Çağlayan'da olacağız' dedi.
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İstanbul'da yaklaşık 300 bin kişi Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye akın etti.
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"Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünde biz de Çağlayan'da olacağız."
"Ant olsun ki Saraçhane bizimdir, Vatan Emniyet bizimdir, Çağlayan bizimdir, Taksim bizimdir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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kavgasız dövüşsüz yüreğimizde vatan sevgisi elimizde gerçek Türk bayrağıyla ve MUSTAFA KEMAL ile geliriz🇹🇷
RTE nin derdi milleti sokağa döküp kardeşi kardeşe düşman etmekti! Amacına doğru ilerliyor!!!!
Öyle düşünüyorsa sonu Nicolae Ceaușescu gibi güzel bitmeye bilir..!
Şuraya da küçük, ileri ve mutlu bir demokrasi çizelim.