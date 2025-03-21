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Saraçhane’de İmamoğlu Nöbeti: CHP Lideri Özgür Özel On Binleri 22 Mart Cumartesi Günü Çağlayan'a Çağırdı

Saraçhane’de İmamoğlu Nöbeti: CHP Lideri Özgür Özel On Binleri 22 Mart Cumartesi Günü Çağlayan'a Çağırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2025 - 21:26 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 21:47

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ülkenin dört bir yanında protesto ediliyor. Vatandaşlar İmamoğlu için meydanlarda buluşurken İstanbul'da on binler Saraçhane'ye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de konuşuyor. İmamoğlu'nun 22 Mart Cumartesi günü Çağlayan Adliyesi'ne getirileceğini vurgulayan Özel, vatandaşlara Çağlayan'a gelme çağrısında bulundu. Özel, 'Ekrem Başkanımız yarın Vatan Emniyetten alınıp Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünde biz de Çağlayan'da olacağız' dedi.

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İstanbul'da yaklaşık 300 bin kişi Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye akın etti.

İstanbul'da yaklaşık 300 bin kişi Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye akın etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Biz Saraçhane'ye miting için değil 19 Mart darbesine karşı durduğumuz için geldik. Bu bir parti mitingi değildir. Bu CHP'nin mitingi değildir. Burada çok sayıda CHP'li var. Ancak isimlerini gördüğünüz sloganlarını duyduğunuz, birkaç gündür teker teker Ekrem Başkanla dayanışmak için buraya Saraçhane'ye yani İstanbul'da halkın iktidarının simge noktasına koşan gelen tüm siyasi partileri, oluşumları, gençlerimizin dahil olduğu tüm itiraz kurumlarını yürekten selamlıyorum' dedi.

Kalabalığın giderek arttığına dikkat çeken Özel, 'Dün 160 bin kişi burada vardı. Bugün 300 bin kişi burada' dedi. 

Özel, '3 gündür Saraçhane'deyiz. Nerede olmamız gerekiyorsa orada olmamız gerektiği için Saraçhane'deyiz. Bundan yıllar önce Erdoğan, Gezi Parkını yıkıp yerine Topçu Kışlası yapacağım deyip oradaki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp yerine AVM yaptırmak istediğinde o gün, nerede olmamız gerekiyordu. O gün gezi de o gün Taksim'de olmamız gerekiyordu oradaydık. O gün bugün Taksim'i işçilere, gençlere yasaklıyor. And olsun ki, Taksim'i geri alacağız' ifadelerini kullandı.

"Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünde biz de Çağlayan'da olacağız."

"Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünde biz de Çağlayan'da olacağız."

İmamoğlu'nun yarın (22 Mart Cumartesi) Çağlayan Adliyesi'ne götürüleceğini vurgulayan Özel, 'Yarın Ekrem Başkanımız Vatan Emniyet'ten alınıp Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünde ve tarih önünde yargılanmak değil, dünyanın en namuslu en çalışkan en kararlı siyasetçisine soru soranları cevaplarıyla yargılamak üzere Çağlayan'da olduğunda o zaman biz de Çağlayan'da olacağız. Günü geldiğinde nerede olmamız gerekiyorsa orada, ayrıla ayrıla değil birleşe birleşe omuz omuza direnerek orada olacağız. Yarın gelişmelere göre Saraçhane ise Saraçhane, Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, Taksim ise Taksim' dedi.

CHP Lideri Özgür Özel'in açıklamaları şöyle 👇

"Ant olsun ki Saraçhane bizimdir, Vatan Emniyet bizimdir, Çağlayan bizimdir, Taksim bizimdir."

"Ant olsun ki Saraçhane bizimdir, Vatan Emniyet bizimdir, Çağlayan bizimdir, Taksim bizimdir."

'Bizi şu anda Türkiye'nin tüm televizyonlarının yanında tabii bunu destekleyenler canlı yayında, köstekleyenler yarın manipülasyon yapmak için dört gözle bizi izliyor. Ancak dünyanın bütün televizyonları, ajansları burada izlerken, biz içindeyiz. 

Ey Tayyip Erdoğan, 19 Mart darbesine kalkıştığın sabah beş gün süreyle İstanbul'da eylem yapmayı, yürüyüş yapmayı yasaklamış, 'kalkışanlar dağıtılacak' demiştin... Tayyip Bey, ilk gece bu meydanda 120 bin kişi vardı. 'Yarına yok' dedin, dün gece bu meydanda 160 bin kişi vardı. Dün TV izlerken elindeki kumandayı kırmışsın, yere atmışsın, fırlatmışsın.

O sırada ben 21 il 14 büyükşehir ve tüm Türkiye'de örgütümüzü belediyelerimizi eyleme davet ederken, demişsin ki 'İstanbul başta olmak üzere yarın akşam Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de ve herhangi bir şehirde bir kalabalık toplanır eylem olursa o valiyi o emniyet müdürünü görevden alacağım' demişsin. Anadolu'yu tehdit ettin, bugün hiçbir ilde eylem olmayacak dedin, Tayyip Bey bak bugün burada 210 bin kişiyiz.

Sayın Erdoğan, İçişleri Bakanı telefonunu bekliyor, İstanbul Valisi'ni İstanbul Emniyet Müdürü'nü görevden almazsan hatırım kalır! Ama performans ölçün buysa ne valine ne emniyet müdürüne kıyma. Çünkü değil yenileri, kendin gelsen İstanbul'a vali olsan yine toplanacağız. Ant olsun ki Saraçhane bizimdir, Vatan Emniyet bizimdir, Çağlayan bizimdir, Taksim bizimdir.

Satacak bir şey kalmayınca güzelim İstanbul'a bir hançer çekip Kanal İstanbul yapmana izin vermeyeceğim, zengini değil yoksulu kollayan, gençleri duyan gören, İstanbul'a hizmet edecek aç gözlü değil yüce gönüllü bir evladı var var diyerek burayı Ekrem İmamoğlu'na emanet etti. Ekrem Başkan emaneti almadan önce 19 oylarını çalmak, mazbatasına Çökmek istedi, hep beraber direndik. Oradaydınız, oradaydık hep beraber mazbatayı söke söke aldık. Sonra utanmadan sıkılmadan, Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi ile YSK verilmiş mazbatayı iptal etti. Seçimleri yeniledi. AKP MHP dediler ki biz 23 Haziran'da İmamoğlu'na Osmanlı tokatı atacağız. O gün fark 13 Bindi. Beyler mehter marşı ile İstanbul'a geldi. Onlarca bakanıyla bürokratıyla geldiler. Ekrem İmamoğlu'nun ise uçakları, bürokratları yoktu ama her yaştan genç yol arkadaşları vardı. Ekrem İmamoğlu beş yıl boyunca yılmadan sizinle beraber arkadaşlarıyla beraber çalışarak, İstanbul'a hizmet etti. 5 yıl sonra karşısında yeni bir bakan çıkardılar. İstanbullular o bakana 'git işine bak sen' dedi.'

21 Mart Cuma akşamı Saraçhane'de kalabalık kameralara böyle yansıdı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Kılıç

kavgasız dövüşsüz yüreğimizde vatan sevgisi elimizde gerçek Türk bayrağıyla ve MUSTAFA KEMAL ile geliriz🇹🇷

Ahmet Aslan

RTE nin derdi milleti sokağa döküp kardeşi kardeşe düşman etmekti! Amacına doğru ilerliyor!!!!

Acacias Rtc

Öyle düşünüyorsa sonu Nicolae Ceaușescu gibi güzel bitmeye bilir..!

Jonathan

Şuraya da küçük, ileri ve mutlu bir demokrasi çizelim.