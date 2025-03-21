Ekrem İmamoğlu İBB Çalışanlarına El Yazısıyla Yazdığı Mesajı Gönderdi
Ekrem İmamoğlu İBB Çalışanlarına El Yazısıyla Yazdığı Mesajı Gönderdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç gündür gözaltında. İmamoğlu’na destek eylemleri sürerken üç gün boyunca saat 20.30’da İstanbul’da mitingin adresi Saraçhane oluyor. Ekrem İmamoğlu'nun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesi tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren ifadenin ardından İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İmamoğlu İBB çalışanlarına el yazısıyla yazdığı bir notu gönderdi.
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Ekrem İmamoğlu çalışma arkadaşlarına bir mesaj gönderdi.
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Gözaltına alındığı gün bu mesajı paylaşmıştı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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