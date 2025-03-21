Ekrem İmamoğlu İBB Çalışanlarına El Yazısıyla Yazdığı Mesajı Gönderdi

İmamoğlu’nun el yazısıyla kalem aldığı notta şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım, yöneticilerim, çalışma arkadaşım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı milletimiz için mücadelem devam edecektir.

En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa sıcak selam, sevgi ve saygılarımı iletiniz.

Millet büyüktür.

Sizleri ve alilerinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”