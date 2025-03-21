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Ekrem İmamoğlu İBB Çalışanlarına El Yazısıyla Yazdığı Mesajı Gönderdi

Ekrem İmamoğlu İBB Çalışanlarına El Yazısıyla Yazdığı Mesajı Gönderdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2025 - 20:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç gündür gözaltında. İmamoğlu’na destek eylemleri sürerken üç gün boyunca saat 20.30’da İstanbul’da mitingin adresi Saraçhane oluyor. Ekrem İmamoğlu'nun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesi tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren ifadenin ardından İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İmamoğlu İBB çalışanlarına el yazısıyla yazdığı bir notu gönderdi.

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Ekrem İmamoğlu çalışma arkadaşlarına bir mesaj gönderdi.

Ekrem İmamoğlu çalışma arkadaşlarına bir mesaj gönderdi.

İmamoğlu’nun el yazısıyla kalem aldığı notta şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım, yöneticilerim, çalışma arkadaşım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı milletimiz için mücadelem devam edecektir. 

En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa sıcak selam, sevgi ve saygılarımı iletiniz.

Millet büyüktür.

Sizleri ve alilerinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

Gözaltına alındığı gün bu mesajı paylaşmıştı:

Gözaltına alındığı gün bu mesajı paylaşmıştı:

'YAPILAN YALANLARA, KUMPASLARA, TUZAKLARA, YALANLARA

KUL HAKKI YİYENLERE, HALKIN İRADESİNİ ÇALANLARA

GEREKLİ CEVABI MİLLETİMİZ VERECEKTİR

ÖNCE ALLAH'A SONRA MİLLETİME EMANETİM

SAYGILARIMLA.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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