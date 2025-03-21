Ekrem İmamoğlu'nun Evinin Önünde Nöbete Başlayan Emekli Vatandaşa Selim İmamoğlu'ndan Ziyaret
Ekrem İmamoğlu'nun Evinin Önünde Nöbete Başlayan Emekli Vatandaşa Selim İmamoğlu'ndan Ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar tepkisini göstermek için sokaklara akın etti. İmamoğlu’nun gözaltına alınması ülke genelinde eylemlerle protesto edilirken 59 yaşındaki Metiner Gündoğdu isimli vatandaş farklı bir protestoya imza attı.
Gündoğdu, İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evinin önünde nöbet tutmaya başladı.
Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu, Gündoğdu’yu ziyaret ederek X hesabından paylaşım gerçekleştirdi.
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"Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı. Evde oturup, televizyon seyredip, havuç kemirmek istemiyorum."
Selim İmamoğlu'ndan ziyaret.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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