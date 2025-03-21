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Ekrem İmamoğlu'nun Evinin Önünde Nöbete Başlayan Emekli Vatandaşa Selim İmamoğlu'ndan Ziyaret

Ekrem İmamoğlu'nun Evinin Önünde Nöbete Başlayan Emekli Vatandaşa Selim İmamoğlu'ndan Ziyaret

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2025 - 21:15

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar tepkisini göstermek için sokaklara akın etti. İmamoğlu’nun gözaltına alınması ülke genelinde eylemlerle protesto edilirken 59 yaşındaki Metiner Gündoğdu isimli vatandaş farklı bir protestoya imza attı. 

Gündoğdu, İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evinin önünde nöbet tutmaya başladı. 

Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu, Gündoğdu’yu ziyaret ederek X hesabından paylaşım gerçekleştirdi.

Metiner Gündoğdu'nun açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

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"Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı. Evde oturup, televizyon seyredip, havuç kemirmek istemiyorum."

"Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı. Evde oturup, televizyon seyredip, havuç kemirmek istemiyorum."

59 yaşındaki emekli Metiner Gündoğdu, Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı. Bisikletiyle Kağıthane'den İmamoğlu'nun Sarıyer'deki konutunun önüne gelen Metiner hava kararıncaya kadar nöbet tutuyor. 

Gündoğdu, 'Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı. Evde oturup, televizyon seyredip, havuç kemirmek istemiyorum' dedi.

Selim İmamoğlu'ndan ziyaret.

Selim İmamoğlu'ndan ziyaret.
twitter.com

Gündoğdu'nun nöbetini Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu ziyaret etti. Selim İmamoğlu, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Fenerli Türbe Sokak’ta, başkanlık konutu önünde demokrasi çağrısı yapan Metiner abi diyor ki: “Oyumu çaldılar, Ekrem Başkan’ı çaldılar, demokrasiyi çaldılar!”. Bu, hepimizin mücadelesi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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