Özgür Özel'in İstifa Sözlerine Mehmet Şimşek’ten “Görevimizin Başındayız” Mesajı

Ekrem İmaoğlu’nun 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan piyasalardaki hareketliliğin 23 Mart Pazar günü tutuklanmasıyla birlikte daha da yüksek seviyeye çıkması bekleniyor. Merkez Bankası’nın 19 Mart Perşembe-21 Mart Cuma günleri arası kurdaki yükselişi kısıtlamak için 30 milyar dolara yakın satış gerçekleştirdiği ekonomistler tarafından açıklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Saraçhane'de yaptığı konuşmada 'Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş. Ben ülke ülke geziyorum iğneyle kazıyorum onlar kürekle atıyorlar diyormuş. Mehmet Şimşek, istifa etmezsen hatırım kalır” dedi.

Bu açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten “Görevimizin başındayız” mesajı geldi.

Öte yandan SPK ise Borsa İstanbul'daki hareketliliğe dair yeni tedbirlerini açıkladı.