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Özgür Özel'in İstifa Sözlerine Mehmet Şimşek’ten “Görevimizin Başındayız” Mesajı

Özgür Özel'in İstifa Sözlerine Mehmet Şimşek’ten “Görevimizin Başındayız” Mesajı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2025 - 23:34

Ekrem İmaoğlu’nun 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan piyasalardaki hareketliliğin 23 Mart Pazar günü tutuklanmasıyla birlikte daha da yüksek seviyeye çıkması bekleniyor. Merkez Bankası’nın 19 Mart Perşembe-21 Mart Cuma günleri arası kurdaki yükselişi kısıtlamak için 30 milyar dolara yakın satış gerçekleştirdiği ekonomistler tarafından açıklanmıştı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Saraçhane'de yaptığı konuşmada 'Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş. Ben ülke ülke geziyorum iğneyle kazıyorum onlar kürekle atıyorlar diyormuş. Mehmet Şimşek, istifa etmezsen hatırım kalır” dedi.

Bu açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten “Görevimizin başındayız” mesajı geldi.

Öte yandan SPK ise Borsa İstanbul'daki hareketliliğe dair yeni tedbirlerini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından bir paylaşım yaptı:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından bir paylaşım yaptı:
twitter.com

'Görevimizin başındayız. 

Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.

Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin.'

Öte yandan SPK'nın aldığı tedbirler ise şöyle:

Öte yandan SPK'nın aldığı tedbirler ise şöyle:

'Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirler alınmıştır.

Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir.

 Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.

Bu sebeple,  24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar, 

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,

Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

AYRINTILAR GELİYOR...

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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