onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
X'ten BTK'nın Talepleriyle İlgili Açıklama Geldi

X'ten BTK'nın Talepleriyle İlgili Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 22:55

X'in resmi hesabından yaptığı açıklamada, engellemeyle karşı karşıya olan X hesaplarıyla ilgili itiraz ettikleri duyuruldu. Açıklamada, 'Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp, aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden mahrum bıraktığına inanıyoruz' ifadelerine yer verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gözaltı ve tutuklama sürecinde birçok hesap engelle karşılaştı.

Gözaltı ve tutuklama sürecinde birçok hesap engelle karşılaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bu yana bazı hesaplara Türkiye'den erişim engeli getirilmişti. Bugün de bir grup haber sitesine gelen engelleme sonrası X açıklama yapma gereği hissetti.

X resmi bir açıklama yaparak 700'den fazla hesabın engellenmesine itiraz ettiklerini duyurdu:

X resmi bir açıklama yaparak 700'den fazla hesabın engellenmesine itiraz ettiklerini duyurdu:

“Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz.

Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlı bir platform sağlamak X için her şeyden önemlidir ve biz Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inanıyoruz.

Bu ilkeleri hukuk sistemi aracılığıyla savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. X, faaliyet gösterdiğimiz her yerde her zaman ifade özgürlüğünü savunacaktır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
48
6
6
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın