X'ten BTK'nın Talepleriyle İlgili Açıklama Geldi
X'ten BTK'nın Talepleriyle İlgili Açıklama Geldi
X'in resmi hesabından yaptığı açıklamada, engellemeyle karşı karşıya olan X hesaplarıyla ilgili itiraz ettikleri duyuruldu. Açıklamada, 'Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp, aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden mahrum bıraktığına inanıyoruz' ifadelerine yer verildi.
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Gözaltı ve tutuklama sürecinde birçok hesap engelle karşılaştı.
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X resmi bir açıklama yaparak 700'den fazla hesabın engellenmesine itiraz ettiklerini duyurdu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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