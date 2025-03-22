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Ekonomistler Rakamlarla Anlattı: Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Ekonomiyi Nasıl Etkiledi?

Ekonomistler Rakamlarla Anlattı: Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Ekonomiyi Nasıl Etkiledi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.03.2025 - 10:29 Son Güncelleme: 22.03.2025 - 10:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasaları adeta altüst etti. Son üç günde rezervlerden 25 milyar dolara yakın satış yapıldığı iddia edildi. İmamoğlu gözaltısının ekonomiye etkilerini ekonomistler, rakamlarla sosyal medyada hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla anlattı. 

İşte detaylar...

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ekonomide yoğun hareketliliğe neden oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ekonomide yoğun hareketliliğe neden oldu.

Ekonomistler bu gözaltının ekonomiyi derinden ve olumsuz etkileyeceğini vurguladı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından TL’deki sert kayba dair Reuters bir haber yayımlamıştı.

Reuters'ın 20 Mart 2025 tarihli haberinde yer alan iddialara göre döviz satışı 5 milyar doları aştı, 10 milyar doları buldu. 

Reuters’a konuşan bankacılar döviz satışının 10 milyar doları bile bulmuş olabileceğini ifade etmişti. (Kaynak)

Ekonomistlerin yaptığı paylaşımlar ve hesaplamalar şöyle 👇

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'ta piyasalarda yaşananlar 👇

"Ekrem İmamoğlu üzerinden milletin iradesine vurulan darbe, zaten harap halde olan ekonomimize çok hazin bir çöküş yaşatıyor."

"Ekrem İmamoğlu üzerinden milletin iradesine vurulan darbe, zaten harap halde olan ekonomimize çok hazin bir çöküş yaşatıyor."
twitter.com

Ekonomist Serkan Özcan:

'Ekonomideki kriz, hukuk ve siyasetteki krizlerden bağımsız değildir.

Üzülerek söylüyorum ki, Sn. Ekrem İmamoğlu üzerinden milletin iradesine vurulan darbe, zaten harap halde olan ekonomimize çok hazin bir çöküş yaşatıyor.

Sn. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte saatler içinde 15 milyar doların üzerinde sıcak para ülkemizden çıkış yaptı. Memleket normale dönmezse maalesef devamı da gelecek.

Sene sonuna kadar her toplantıda faiz indirmesi beklenen Merkez Bankası, Mehmet Şimşek programının tek dayanağı olan sıcak parayı ülkede tutabilmek için gecelik borç verme faizini tam %46’ya çıkardı.

Aylardır milletin yaptığı fedakarlıklar, yüksek faizlerle zar zor kazanılan rezervler, Ekrem İmamoğlu’na ve milletin iradesine vurulan bu darbe yüzünden yok oluyor.

Merkez Bankası’nın, Temmuz 2023’ten bu yana yüksek faiz ödeyerek biriktirebildiği 59 milyar dolarlık swap hariç net rezervleri yeniden eksiye doğru gidiyor.

İçimiz acıyor. 2 yıldır milletimize çile çektirerek, zar zor gelinen nokta gözümüzün önünde eriyor.

Kamu bankalarının 7-8 milyar dolarlık yoğun satışına rağmen TL, dolara karşı %4’e yakın değer kaybetti. Satışlar hala devam ediyor.

Borsa İstanbul iki günde %15 düştü.

2 yıllık TL tahvil faizi %42,5’e fırladı.

10 yıllık TL tahvil faizi %31,3’e fırladı.

Sene sonu enflasyonun %30’a bile düşmesi hayal oldu, %35’i görürsek şanslıyız.

Yabancı yatırımcı Türkiye piyasalarını terk ediyor, yerli yatırımcının eli döviz almak için tetikte bekliyor.

Siyasi hırslar ve yargı tahakkümü yüzünden olan yine milletimize oluyor.

Ekrem İmamoğlu’na, milletin iradesine vurulan bu darbenin acilen sonlandırılması gerekiyor.

İnsanımızın değil 10 sene daha, 10 gün bile çile çekecek takati kalmadı. Bu kumpası kuranlar, en çok milletimizin sırtına yük oluyor.

Artık yeter!!!'

"3 günde rezervlerden 25 milyar dolara yakın satış yapıldığı tahmin ediliyor."

"3 günde rezervlerden 25 milyar dolara yakın satış yapıldığı tahmin ediliyor."
twitter.com

Kerim Rota, Serkan Özcan'ın paylaşımını alıntılayarak şöyle dedi:

'Sevgili Serkan kardeşim çok haklısın.

3 günde rezervlerden 25 milyar dolara yakın satış yapıldığı tahmin ediliyor.(Çarşamba 11,5+Perşembe 4/5 + Bugün şimdiye dek 7)

Bu rezervler son 18 ayda Türk Lirasına yeniden güven tesis edilebilmesi için tarihin en yüksek reel faizi uygulanarak birikmişti.

Bunun da faturası bu faizi ödeyen milyonlarca tüketiciye, onbinlerce firmaya ve vergi verenlere yüklenmişti.

Yazık.'

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👇
twitter.com

TCMB eski başekonomisti Ali Hakan Kara:

'Son 3 günde yaklaşık 23 milyar dolar satılmış görünüyor. (Varsayımlara göre bunun biraz altında veya üstünde gerçekleşebilir.)

Kabaca, yarısının Çarşamba, kalanının Perşembe-Cuma satıldığını söyleyebiliriz.'

"Piyasalarda kabus gibi geçen 3 gün."

"Piyasalarda kabus gibi geçen 3 gün."
twitter.com

'Piyasalarımızda kabus gibi geçen bu 3 günün ufak bir muhasebesini yapalım. 

Bu 3 gün boyunca Londra’da bana en çok sorulan sorular şöyle:

-Olaylar daha büyür mü? Gezi gibi toplumsal bir olaya evrilir mi? 

-Yerli yatırımcı ne olursa/ne zaman dövize saldırır?

-Dövizde seviye savunma yerine TCMB doğrudan faiz artırsa daha iyi değil mi?

İlk konu istisnasız kiminle konuşsam ilk soru. Yalnız unutmayın ki bu soruyu bir Türk vatandaşının sorması ile hedge fon yöneticisinin sorması arasında ciddi bir fark var, zira ilki kendi geleceğinden, diğeri yatırımının geleceğinden kaygılı. İçeride pozisyonu olmayan da acaba bir fırsat doğar mı diye bakıyor. 

Yerli yatırımcının tavrının ne olduğu konusu ise şundan önemli: Bu haftaya dek piyasalarda Türkiye kaynaklı önemli bir sorun olmadığı halde 2025’te yurtiçine giren yabancı sınırlı kaldı. En yüklü yabancı pozisyonu bu hafta öncesinde yuvarlak $30 mlr ile swap piyasasında iken, tahvilde $15, hissede de $35 mlr gibi bir stok söz konusu idi. 

Geçen şu üç günde tahminen $20 mlr gibi çıkıştan bahsediyoruz ki bunun önemli kısmı swaptan. TL tahvilde ilk gün itibarı ile likidite buharlaştığı için alış kotasyonları çekildi, o yüzden oradaki çıkış mecburen sınırlı kaldı. Hisse tarafında ise kim yabancı, kim gerçekten sattı, kim trade etti anlamak güç ama nette oradan da çıkış var haliyle. Eurobond tarafını geçiyorum zira onun TL bacağı yok. Elbette 260-330 CDS hareketinin gösterdiği üzere orada da sağlam bir satış dalgası oldu. 

Özetle çıkacak olan yabancı büyük ölçüde gitti, kötü senaryoda bir miktar daha çıkış olsa dahi bu 3 gün gibi etki yaratması zor artık. O yüzden mesele yerlinin tavrında. 

Burada net bir döviz talebi var. TCMB’nin ara toplantı ile faiz koridoruyla oynaması da bu yerli yatırımcı kaynaklı döviz talebini durdurma amaçlı. Depo ihaleleri ve likidite senetleri ile piyasada bu hafta başında 1 trn TL civarında bulunan fazla likidite hızlı bir şekilde emilecek, böylece gecelik faizler %46’ya yapışacak, bu da mevduat faizlerini yukarı itecek. Bu durumda yatırımcı gelişmelere göre eğer siyasi taraftaki rahatsızlığını bir kenara bırakabilirse  o zaman TL’nin cazibesi artacağı için döviz almayabilir. Tabi bu esnada TL’nin de daha fazla değer yitirmemesi gerekir. 

Demek ki pazartesi göreceğimiz tablo sıkışan TL likiditesi ile artan faiz ortamı ile savunmanın daha da pekiştirileceği bir döviz piyasası. 

Çok güzel. Peki bunun bedeli ne?

TCMB net döviz rezervlerinin kabaca 1/3ü gitti, tamam çıkışlar azalır gibi görünüyor hesaba göre ama yeni giriş de olmayacak bir süre. Döviz ihtiyacı olan şirketler de bir şekilde dönüp buradan alacaklar. Özetle son 1.5 yılın rezerv kazanımı 3 günde ciddi bir yara almış durumda. Daha fazla çıkış durumunda bu yeniden sorgulanır. 

İkinci konu faiz seviyesi. Bir süre faiz indirimini rafa kaldıracağız gibi görünüyor. Tabi TCMB’nin politika faizini değil de koridorun üstünü artırması aslında sorunun geçici olacağını düşündüklerini gösteriyor. O yüzden faiz indirim döngüsü bitmiştir diye kesin bir yargıya da varamıyoruz henüz. En azından 17 Nisan büyük ihtimalle pas deyip bunu da şimdilik burada bırakalım

Faiz mevzuu bankaların net faiz marjının cidddi toparlanmasını beklediğimiz bir yılda gene tersi etki yaratacak. Sene başından bu yana güzel giden banka hisselerinin bu 3 günde bu kadar satış yemesinin sebebi bu. 

Toz duman yatışınca bütün makro tahminlerin de değiştiğini göreceğiz. Enflasyon yukarı büyüme aşağı kur ve faiz hafif yukarı gibi…

Herkese geçmiş olsun.'

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Emre Alkin:

'Daha önce 170 Milyar Dolar civarında olan özel sektör döviz borçlanması bu ekonomi yönetimi göreve gelmeden 125 milyar dolara inmişti. “Yüksek faiz-düşük kur” politikasıyla tekrar 180 Milyar Dolar civarına yükselen özel sektör döviz borçlanması sebebiyle kur hareketi eskisine göre endişe veren bir hale dönüştü. Döviz talebini piyasadaki TL'yi kısıp rezervlerden satarak azaltmaya çalışmak kısmen başarılı olur. 

Güven ortamı sağlanmadıkça döviz kurları her fırsatta boşluğu kapatacaktır. “Rekor rezerv” sözlerinin bir anlamı olmadığı, rezervlerin bir çırpıda eriyebileceği görüldüğüne göre uygulanan yanlış reçeteden tedricî şekilde uzaklaşmakta fayda var. “Merkez Bankası döviz almasa kurlar düşer” sözlerinin de şehir efsanesi olduğunu inşallah bazı meslektaşlarımız anlamıştır. Uzmanlar doğru yorum yaptıkça karar alıcıları da doğru yönlendirirler.

Bu arada “toplantılara bizi çağırmazlar” diye ekonomi yönetimine sürekli güzelleme yapanların aslında en onlara büyük kötülüğü yaptığını da söylemeliyim. Bilginin yanında cesaret olmadığı zaman işe yaramıyor.'

"4 puan üstünde maliyetle borçlanmak demek."

"4 puan üstünde maliyetle borçlanmak demek."
twitter.com

Mustafa Sönmez:

'Ülkenin borçlanma maliyetini belirleyen CDS, risk primi , Erdoğan'ın 19 Mart darbesi ile 150 puan birden tırmandı ve 383 ile haftayı kapadı.

 Bu, dışarıdan, piyasa faizinin 4 puan üstünde bir maliyetle borçlanmak demek.

Maliyet enflasyonunu tırmandırır, faiz giderlerini artırır'

"Şirketler milyarlarca dolar eridi."

"Şirketler milyarlarca dolar eridi."
twitter.com

Emre Şirin:

'Borsa İstanbul'daki şirketler milyarlarca dolar eridi! 

Merkez Bankası milyarlarca dolar rezerv yaktı! 

Enflasyon hedefleri çöp oldu! 

Beklentiler daha da bozuldu! 

Milyonlarca insanın varlıkları iki günde pul oldu! 

Sahi bir ekonomi programı vardı, ona ne oldu!'

"TL'ye güvenenler zararlarının üzerine su içti."

"TL'ye güvenenler zararlarının üzerine su içti."
twitter.com

Tunç Şatıroğlu:

'22 Mart 2021 Kara Pazartesi

Naci Ağbal görevden alındıktan sonraki ilk iş günü

Cuma günü uluslararası piyasada günü 7,20'den kapatmış olan dolar kuru pazartesi Asya piyasasındaki alımlarla 8,50'ye kadar yükseldi. 

Lütfi Elvan'ın yazılı açıklamalarıyla panik azalsa da dolar günü 7,79'dan kapattı. 

Prof. Dr. Göksel Aşan bir televizyon yayında kurun kısa sürede Cuma günkü sevieyeye (7,20) geri döneceğini açıkladı.

Bir daha asla o seviyeye yaklaşılamadı. TL'ye güvenenler zararlarının üzerine su içti.'

"Borsa 4 ayın en düşük seviyesinde."

"Borsa 4 ayın en düşük seviyesinde."
twitter.com

' 👉Borsa düşüşün %5'i aşmasının ardından yine devre kesti

 👉Borsa 4 ayın en düşük seviyesinde

👉Bankalarda sert kayıp sürüyor, gün içi kayıp %8'i aştı

 👉Pay Piyasasında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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