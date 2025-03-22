Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Protesto Eden Öğrencilere Şafak Baskını: Çok Sayıda Gözaltı Var

'İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde Emek Gençliği üyelerinin de içinde olduğu onlarca genç ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor.

Ortada, tepeden tırnağa eşitsizlik, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik üreten bir mekanizmaya dönüşmüş bir saray düzeni var.

Ali Yerlikaya, böyle bir düzeni gençlere kabul ettiremezsiniz. Operasyonlarla, gözaltılarla ayakta tutamazsınız.

Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!'