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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Protesto Eden Öğrencilere Şafak Baskını: Çok Sayıda Gözaltı Var

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Protesto Eden Öğrencilere Şafak Baskını: Çok Sayıda Gözaltı Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.03.2025 - 09:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasına yönelik tepkiler çığ gibi. Üç gündür vatandaşlar sokaklara, meydanlara akın ederek gözaltıyı protesto ediyor. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan öğrencilere ise sabah baskını düzenlendi. Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Antalya'da çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. 

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 Mart akşamı 97 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

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Türkiye, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu için ayakta.

Türkiye, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu için ayakta.

Ülkenin dört bir yanında gözaltıya yönelik tepkiler çığ gibi artıyor. Vatandaşlar üç gün boyunca akşam saatlerinde yaşadıkları kentlerin meydanlarına akın ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de polis eylemcilere karşı toma ve biber gazıyla müdahale etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltılara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çok sayıda öğrenci şafak baskınıyla gözaltına alındı.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, ev baskınıyla gözaltıların başladığını ifade etti.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, ev baskınıyla gözaltıların başladığını ifade etti.
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'İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde Emek Gençliği üyelerinin de içinde olduğu onlarca genç ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor.

Ortada, tepeden tırnağa eşitsizlik, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik üreten bir mekanizmaya dönüşmüş bir saray düzeni var. 

Ali Yerlikaya, böyle bir düzeni gençlere kabul ettiremezsiniz. Operasyonlarla, gözaltılarla ayakta tutamazsınız.

Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!'

Türkiye İşçi Partisi MYK üyesi Yunus Başaran, sabah saatlerinde gözaltına alındığını X hesabından duyurdu.

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'Eylemler sonrası İzmir ve Ankara'da üyelerimizin de içinde bulunduğu, yurt genelinde gözaltına alınan öğrenciler derhal serbest bırakılmalıdır.

AKP'nin hukuku gayrimeşrudur.

Arkadaşlarımızın yanındayız.'

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'İstanbul'da dün 'memleket de üniversiteler de bizim' diyen üniversiteliler Taksim'e yürümekte ısrar etmişti. 

Bugün ise üniversitelilere ev baskınları yapılmaya başlandı! Arkadaşlarımız gözaltına alınıyor!

Saldırılarınız boşuna.

Faşizminiz camdandır, kırılır!'

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'Halk ayakta Türkiye ayakta;

DURDURAMAYACAKLAR! 

Saray darbesine karşı demokrasi için sokakları dolduran gençlere ve tüm halka dönük operasyonlar ancak tek adam rejiminin çaresizliğine işaret etmektedir. Halkın meşru, birleşik ve demokratik mücadelesini baskılarla, gözaltılarla, tutuklamalarla durduramazsınız. 

Gözaltına alınan arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın!'

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'İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir’de aralarında üyelerimiz ve MYK üyelerimizin de olduğu çok sayıda üniversiteli sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı. 

AKP iktidarı 23 yılda ilmek ilmek kurduğu sömürü ve baskı düzenini, Türkiye gençliğine önerdiği bu rezil geleceği gözaltılarla, tutuklamalarla, saldırganlığını büyüterek ayakta tutamayacak. Çabalarınız boşa, korkunun saflarımızda yeri yok! 

Anayasal haklarımızı, gösteri ve protesto hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. İktidarın sokağı kriminalleştirmesine izin vermeyeceğiz. 

Gözaltılar derhal serbest bırakılsın.

FAŞİZME GEÇİT YOK!'

Öte yandan Ali Yerlikaya 21 Mart akşam saatlerinde ise yaptığı paylaşımla 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Bu sayının artması bekleniyor.

Öte yandan Ali Yerlikaya 21 Mart akşam saatlerinde ise yaptığı paylaşımla 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Bu sayının artması bekleniyor.
twitter.com

'Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek❗️

Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak❗️

Bu geceki gösterilerde;  

-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet

-Kamu Malına Zarar Verme ve

-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar🇹🇷'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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