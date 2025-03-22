Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Protesto Eden Öğrencilere Şafak Baskını: Çok Sayıda Gözaltı Var
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Protesto Eden Öğrencilere Şafak Baskını: Çok Sayıda Gözaltı Var
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasına yönelik tepkiler çığ gibi. Üç gündür vatandaşlar sokaklara, meydanlara akın ederek gözaltıyı protesto ediyor. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan öğrencilere ise sabah baskını düzenlendi. Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Antalya'da çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 Mart akşamı 97 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.
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Türkiye, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu için ayakta.
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EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, ev baskınıyla gözaltıların başladığını ifade etti.
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Öte yandan Ali Yerlikaya 21 Mart akşam saatlerinde ise yaptığı paylaşımla 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Bu sayının artması bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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