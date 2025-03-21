Ekrem İmamoğlu’na Sorulan Gizli Tanık İfadesinde Adı Geçen Gazetecilerden Yalanlama
Ekrem İmamoğlu’na Sorulan Gizli Tanık İfadesinde Adı Geçen Gazetecilerden Yalanlama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlarda gizli tanık ifadesine de başvuruldu. Gizli tanığın ifadeleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da soruldu. 'Gizli Tanık Meşe”nin ifadesinde Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’a dair iddialar yer aldı. Ongun’un gazetecileri finanse ettiği iddia edilirken ismi geçen gazetecilerden Nagehan Alçı, Nevşin Mengü, Bahar Feyzan, Barış Pehlivan'dan açıklama geldi.
Alçı, Mengü, Feyzan ve Pehlivan X hesaplarından söz konusu iddiayı yalanladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan soruşturma kapsamında bir gizli tanık çeşitli iddialarda bulundu.
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Barış Pehlivan: "Açık ve net hodri meydan diyorum."
Nevşin Mengü: "İtibar suikasti yapılmaya çalışılıyor."
Nagehan Alçı: "İftirayı reddediyorum."
Bahar Feyzan: "Kimseden elden para almadım."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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