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Ekrem İmamoğlu’na Sorulan Gizli Tanık İfadesinde Adı Geçen Gazetecilerden Yalanlama

Ekrem İmamoğlu’na Sorulan Gizli Tanık İfadesinde Adı Geçen Gazetecilerden Yalanlama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.03.2025 - 00:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlarda gizli tanık ifadesine de başvuruldu. Gizli tanığın ifadeleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da soruldu. 'Gizli Tanık Meşe”nin ifadesinde Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’a dair iddialar yer aldı. Ongun’un gazetecileri finanse ettiği iddia edilirken ismi geçen gazetecilerden Nagehan Alçı, Nevşin Mengü, Bahar Feyzan, Barış Pehlivan'dan açıklama geldi.

Alçı, Mengü, Feyzan ve Pehlivan X hesaplarından söz konusu iddiayı yalanladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan soruşturma kapsamında bir gizli tanık çeşitli iddialarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan soruşturma kapsamında bir gizli tanık çeşitli iddialarda bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden birisi de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olmuştu. “Gizli Tanık Meşe”nin iddialarına göre Murat Ongun’un finanse ettiği gazeteciler arasında Nagehan Alçı, Barış Pehlivan, Bahar Feyzan ve Nevşin Mengü’nün adı geçiyor. 

Dört gazeteciden söz konusu iddialara dair açıklama geldi 👇

Barış Pehlivan: "Açık ve net hodri meydan diyorum."

Barış Pehlivan: "Açık ve net hodri meydan diyorum."
twitter.com

'Benim herhangi bir belediyeden, belediye çalışanından veya siyasetçiden doğrudan ya da dolaylı herhangi bir şekilde finanse edildiğimi ya da para aldığımı ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir. 

Emrah Bağdatlı’yı tanımam; yüz yüze ya da telefonla hayatım boyunca hiçbir iletişimim olmadı. 

Çeteler değişiyor, yöntemleri değişmiyor.

14 yıl önce FETÖ eliyle hapse tıkıldığım Ergenekon kumpasındaki gibi gizli tanıklar bugün yine ortaya saçıldı.

Gizli tanığa önce itibar suikastı yaptırılıyor. Yargı tek bir soru sormadan, tek bir delil aramadan, bu alçakça iftiraları önce kayda geçirip sonra da medyaya servis ediyor.

Bu 'gizli tanık' denilen operasyon çocuğunun yalanlarını yayan herkesle tek başıma da kalsam mücadele edeceğim. Dün nasıl bu hukuksuzlukları bedeli ne olursa olsun sadece kalemimle deşifre ettiysem, kimsenin kuşkusu olmasın yazdım, yazıyorum ve yine yazacağım. Beni aşağılık iftiralarınızla susturamazsınız.'

Nevşin Mengü: "İtibar suikasti yapılmaya çalışılıyor."

Nevşin Mengü: "İtibar suikasti yapılmaya çalışılıyor."
twitter.com

'İmamoğlu’na sorulan sorularda hakkımda iddialar olduğunu gördüm. Ortada delil kanıt olmadan, söylentiye dayalı iddialarla itibar suikasti yapılmaya çalışılıyor. Varsa kanıt ispatlasınlar. Ayıptır.'

Nagehan Alçı: "İftirayı reddediyorum."

Nagehan Alçı: "İftirayı reddediyorum."
twitter.com

'Meslek hayatım boyunca yazılarım ve katıldığım yayınlar için çalıştığım kurumlar dışında herhangi bir yerden tek kuruş para almadım. İsteyen buyursun banka hesaplarıma baksın… Bana atılan iftirayı en yüksek perdeden reddediyorum!'

Bahar Feyzan: "Kimseden elden para almadım."

Bahar Feyzan: "Kimseden elden para almadım."
twitter.com

'Meslek hayatımda çalıştığım televizyon kanalları, kitaplarım, YouTube gelirlerim, sunuculuk organizasyonları dışında kimseden elden bir para almadım. 

Nagehan’la nadir de olsa aynı fikirdeyim. 

Bu iftirayı aynı şekilde reddediyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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