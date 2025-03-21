Ekrem İmamoğlu’nun İfade Tutanağında Gündem Olan Eğitim Durumu ve İş Yeri Adresi

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. İmamoğlu, CHP’nin 23 Mart Pazar günü cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerçekleştireceği ön seçimde tek adaydı. Ancak üniversite diplomasının iptal olması aday olamayacağı anlamına geliyor. Ancak bu kararın 60 gün içerisinde iptal edilmesi için idari mahkemeye taşınması bekleniyor.

19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu’nun bugün ifadesi alındı. İmamoğlu’nun ifade tutanağındaki “eğitim durumu” ve iş yeri detayı sosyal medyada gündem oldu.