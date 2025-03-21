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Ekrem İmamoğlu’nun İfade Tutanağında Gündem Olan Eğitim Durumu ve İş Yeri Adresi

Ekrem İmamoğlu’nun İfade Tutanağında Gündem Olan Eğitim Durumu ve İş Yeri Adresi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.03.2025 - 00:12

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. İmamoğlu, CHP’nin 23 Mart Pazar günü cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerçekleştireceği ön seçimde tek adaydı. Ancak üniversite diplomasının iptal olması aday olamayacağı anlamına geliyor. Ancak bu kararın 60 gün içerisinde iptal edilmesi için idari mahkemeye taşınması bekleniyor. 

19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu’nun bugün ifadesi alındı. İmamoğlu’nun ifade tutanağındaki “eğitim durumu” ve iş yeri detayı sosyal medyada gündem oldu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması 18 Mart’ta iptal edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması 18 Mart’ta iptal edildi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diploması iptal edildi, ertesi gün ise gözaltına alındı. 

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar vermişti.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 21 Mart Cuma günü ilk ifadesini verdi.

19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 21 Mart Cuma günü ilk ifadesini verdi.

Ekrem İmamoğlu, emniyet ifadesinde suçlamaların hepsini reddetti. İBB Başkanı, sorulara  'Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum” yanıtını verdi. Diploması iptal edilen İmamoğlu'nun ifade tutanağında dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz 👇

"Eğitim Durumu: Yüksek Lisans"

"Eğitim Durumu: Yüksek Lisans"

İmamoğlu'nun ifade tutanağında eğitimim durumunun 'yüksek lisans' olması dikkat çekti. Sosyal medyada bu ifade gündem oldu.

Sosyal medyadan gelen yorumlar şöyleydi 👇

Sosyal medyadan gelen yorumlar şöyleydi 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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