Ekrem İmamoğlu’nun İfade Tutanağında Gündem Olan Eğitim Durumu ve İş Yeri Adresi
Ekrem İmamoğlu’nun İfade Tutanağında Gündem Olan Eğitim Durumu ve İş Yeri Adresi
İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. İmamoğlu, CHP’nin 23 Mart Pazar günü cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerçekleştireceği ön seçimde tek adaydı. Ancak üniversite diplomasının iptal olması aday olamayacağı anlamına geliyor. Ancak bu kararın 60 gün içerisinde iptal edilmesi için idari mahkemeye taşınması bekleniyor.
19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu’nun bugün ifadesi alındı. İmamoğlu’nun ifade tutanağındaki “eğitim durumu” ve iş yeri detayı sosyal medyada gündem oldu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması 18 Mart’ta iptal edildi.
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19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 21 Mart Cuma günü ilk ifadesini verdi.
"Eğitim Durumu: Yüksek Lisans"
Sosyal medyadan gelen yorumlar şöyleydi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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