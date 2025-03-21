Yayıncı Sonat Işık Polislerle İlgili Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Canlı Yayında Gözaltına Alındı

'Sevgili polis kardeşlerim. Devir internet dönemi. Dijital kayıt dönemi. Sizi de bulurlar. Bir sosyal medya like'ından, bir pos cihazı raporundan, bindiğin otobüsün plakasından, önünden geçtiğin benzinliğin kamerasından, bi arkadaşının sorgusundan sizi de bulurlar. 5 yıl sonra da bulurlar, 15 yıl sonra da bulurlar. O size verilen 'emir' leri yerine getirirken insaflı olun. halka zulmederken iki kere düşünün. Gençliğinizde bir anlık sinirle yaptığınız hareket çocuklarınızın yalnız büyümesine sebep olmasın.'

Işık'ın paylaşımına çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etkiledi. İktidara yakın pek çok medya ise Sonat Işık'ı hedef gösterdi.