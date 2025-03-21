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Yayıncı Sonat Işık Polislerle İlgili Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Canlı Yayında Gözaltına Alındı

Yayıncı Sonat Işık Polislerle İlgili Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Canlı Yayında Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2025 - 23:35

YouTube’da ‘Soğuk Savaş’ isimli kanalda bir dönem yer alan Sonat Işık, X hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Işık, gözaltına alındığı sırada internet üzerinden canlı yayındaydı. Yayıncının gözaltına alındığı anlar yayına yansıdı.

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Yayıncı Sonat Işık, X’te bu sabah saatlerinden bir paylaşım yaptı 👇

Yayıncı Sonat Işık, X’te bu sabah saatlerinden bir paylaşım yaptı 👇
twitter.com

'Sevgili polis kardeşlerim. Devir internet dönemi. Dijital kayıt dönemi. Sizi de bulurlar. Bir sosyal medya like'ından, bir pos cihazı raporundan, bindiğin otobüsün plakasından, önünden geçtiğin benzinliğin kamerasından, bi arkadaşının sorgusundan sizi de bulurlar. 5 yıl sonra da bulurlar, 15 yıl sonra da bulurlar. O size verilen 'emir' leri yerine getirirken insaflı olun. halka zulmederken iki kere düşünün. Gençliğinizde bir anlık sinirle yaptığınız hareket çocuklarınızın yalnız büyümesine sebep olmasın.'

Işık'ın paylaşımına çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etkiledi. İktidara yakın pek çok medya ise Sonat Işık'ı hedef gösterdi.

Işık, canlı yayındayken gözaltına alındı. Ünlü yayıncı mesaj kısmına "Polis" yazarak yayını kapadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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