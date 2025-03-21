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Borsa İstanbul'da Kayıp Büyüdü: Yeniden Devre Kesti

Borsa İstanbul'da Kayıp Büyüdü: Yeniden Devre Kesti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.03.2025 - 12:42

Borsada yaşanan düşüş bir türlü önlenemiyor. Borsada kayıpların yüzde 7'i aşmasının ardından saat 10.52 itibarıyla devre kesti. Kayıpların devam etmesiyle birlikte borsa, 11.27 itibarıyla yeniden devre kesti.

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Borsa İstanbul'da düşüş üçüncü gününde de devam ediyor. Güne kötü başlayan borsanın, kayıpları büyüyor.

Borsa İstanbul'da düşüş üçüncü gününde de devam ediyor. Güne kötü başlayan borsanın, kayıpları büyüyor.

Yaşanan sert geri çekilmelerin etkisiyle, borsada devre kesicinin 2 .defa uygulandığı açıklandı.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, 'Saat 10:52:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur' denildi. 

Bugün kayıpların derinleşmesiyle beraber 2. defa devre kesti. Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Endeks, 9 bin 123 puana kadar gerileyerek Kasım 2024'ten beri en düşük seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, saat 11.27 itibarıyla ikinci defa devre kesti.

Endeks, 9 bin 123 puana kadar gerileyerek Kasım 2024'ten beri en düşük seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, saat 11.27 itibarıyla ikinci defa devre kesti.

Bankacılık endeksinde ise derin düşüş derinleşiyor. Endeks güne yüzde 0,92 kayıpla başlarken, ilerleyen saatlerde düşüşünü yüzde 8'in üzerine çıkardı. Bankacılık endeksi şu dakikalarda yüzde 7,67 azalışla 12 bin 622 puanda bulundu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BİST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 9.810 puandan tamamlamıştı.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı. Bugünkü kararla, söz konusu kural üst üste 4 işlem haftasında uygulanmış oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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