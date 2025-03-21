Borsa İstanbul'da Kayıp Büyüdü: Yeniden Devre Kesti
Borsa İstanbul'da Kayıp Büyüdü: Yeniden Devre Kesti
Borsada yaşanan düşüş bir türlü önlenemiyor. Borsada kayıpların yüzde 7'i aşmasının ardından saat 10.52 itibarıyla devre kesti. Kayıpların devam etmesiyle birlikte borsa, 11.27 itibarıyla yeniden devre kesti.
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Borsa İstanbul'da düşüş üçüncü gününde de devam ediyor. Güne kötü başlayan borsanın, kayıpları büyüyor.
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Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Endeks, 9 bin 123 puana kadar gerileyerek Kasım 2024'ten beri en düşük seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, saat 11.27 itibarıyla ikinci defa devre kesti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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