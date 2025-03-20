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Ekrem İmamoğlu'da Aralarında: Yeniden Sağlık Kontrolüne Götürüldüler

Ekrem İmamoğlu'da Aralarında: Yeniden Sağlık Kontrolüne Götürüldüler

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.03.2025 - 01:26

Hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma sonrasında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Murat Ongun hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık kontrolü için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'na götürüldüler.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde eviden polisler tarafından gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde eviden polisler tarafından gözaltına alındı.

İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltının hemen ardından İmamoğlu dahil gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne götürülmüştü.

Bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Bugün yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu isimler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis nezaretinde hastaneye getirilen kişilerin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Yigal anor

artist ne oldu? hani o havan tafran? devlet düzer adani kediye çevirir işte

Savaş Karadağ

Troll’e gel, troll’e! Kaç paket makarnaya anlaştın kuçu kuçu?

Alper

2. sağlığa girdiyse tutuklama gelmiş demek

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