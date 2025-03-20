Ekrem İmamoğlu'da Aralarında: Yeniden Sağlık Kontrolüne Götürüldüler
Ekrem İmamoğlu'da Aralarında: Yeniden Sağlık Kontrolüne Götürüldüler
Hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma sonrasında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Murat Ongun hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık kontrolü için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'na götürüldüler.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde eviden polisler tarafından gözaltına alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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