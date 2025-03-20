CHP Genel Başkanı Özgür Özel İlk Kez Kayyum Hakkında Konuştu: ''Direneceğiz''
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İlk Kez Kayyum Hakkında Konuştu: ''Direneceğiz''
Reuters'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''İBB'ye kayyum atanacak mı?'' sorusuna yanıt verdi. CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine bir kayyum atamak istediğini iddia etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, dün polis tarafından evinden gözaltına alındı.
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İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reuters'a dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
''İBB'ye kayyum atanacak mı?'' sorusuna Özgür Özel'den ilk kez yanıt geldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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