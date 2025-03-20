İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Feraset, Sabır ve Sağduyu" Açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Feraset, Sabır ve Sağduyu" Açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden yurttaşları, bu akşam belediye binası önünde toplanmaya çağırdı. Özgür Özel, belediye binası önünde bir araya gelen on binlerce kişiye hitap etti. Yaptığı konuşmada, herkesi şiddet olaylarına karışmadan sokağa çıkmaya ve demokratik tepkilerini barışçıl bir şekilde göstermeye davet ettiğini açıkladı.
Saraçhane ve çeşitli şehirlerden polislerin orantısız güç kullanımına dair şikayetler geliyor. Özgür Özel de bu konuya Saraçhane meydanında değindi. Daha sonra bakandan konuyla ilgili açıklama geldi.
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Binlerce İstanbullu, Saraçhane'de toplanarak Ekrem İmamoğlu'na desteklerini gösterdi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından tepki çeken polislerle ilgili açıklamada bulundu.
Ali Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklamada Özgür Özel'in "sokak" açıklamasını hedef aldı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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