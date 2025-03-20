İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Feraset, Sabır ve Sağduyu" Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden yurttaşları, bu akşam belediye binası önünde toplanmaya çağırdı. Özgür Özel, belediye binası önünde bir araya gelen on binlerce kişiye hitap etti. Yaptığı konuşmada, herkesi şiddet olaylarına karışmadan sokağa çıkmaya ve demokratik tepkilerini barışçıl bir şekilde göstermeye davet ettiğini açıkladı.

Saraçhane ve çeşitli şehirlerden polislerin orantısız güç kullanımına dair şikayetler geliyor. Özgür Özel de bu konuya Saraçhane meydanında değindi. Daha sonra bakandan konuyla ilgili açıklama geldi.