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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Feraset, Sabır ve Sağduyu" Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Feraset, Sabır ve Sağduyu" Açıklaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2025 - 22:45

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden yurttaşları, bu akşam belediye binası önünde toplanmaya çağırdı. Özgür Özel, belediye binası önünde bir araya gelen on binlerce kişiye hitap etti. Yaptığı konuşmada, herkesi şiddet olaylarına karışmadan sokağa çıkmaya ve demokratik tepkilerini barışçıl bir şekilde göstermeye davet ettiğini açıkladı.

Saraçhane ve çeşitli şehirlerden polislerin orantısız güç kullanımına dair şikayetler geliyor. Özgür Özel de bu konuya Saraçhane meydanında değindi. Daha sonra bakandan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Binlerce İstanbullu, Saraçhane'de toplanarak Ekrem İmamoğlu'na desteklerini gösterdi.

Binlerce İstanbullu, Saraçhane'de toplanarak Ekrem İmamoğlu'na desteklerini gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dün on binlerce vatandaş, tepkilerini göstermek için Saraçhane'ye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrıyla, vatandaşlar bu akşam da belediye binası önünde toplanmaya davet edildi. Özgür Özel, konuşmasının başında polise sert tepki göstererek, 'Burayı provoke etmeyin' uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından tepki çeken polislerle ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından tepki çeken polislerle ilgili açıklamada bulundu.

Ali Yerlikaya, 'İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.

Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler.

Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.' dedi.

Ali Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklamada Özgür Özel'in "sokak" açıklamasını hedef aldı:

Ali Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklamada Özgür Özel'in "sokak" açıklamasını hedef aldı:

'Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.”

Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!

Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!

Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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