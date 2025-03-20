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A Milli Takımımız Macaristan'a 3-1'lik Avantajla Gidiyor

A Milli Takımımız Macaristan'a 3-1'lik Avantajla Gidiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2025 - 21:57

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesinde Macaristan'la karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maç dolu tribünler önünde oynandı. Maça Benfica forması giyen milli yıldızlarımız damga vurdu. Macaristan'a karşı çok pozisyon vermeyen milliler ilk yarıda Orkun'un golüyle öne geçti ancak Schafer'in golüne engel olamadı. İlk yarısı böyle biten maçta millilerimiz adeta ikinci yarıda açıldı. 

Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle ikinci golün sevincini yaşarken çok geçmeden İrfan Can Kahveci'yle de üçüncü golü bulduk.

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Play Off Turu ilk maçında Macaristan'ı konuk eden millilerimiz avantajı kaptı.

Play Off Turu ilk maçında Macaristan'ı konuk eden millilerimiz avantajı kaptı.

UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Karadağ maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. 

İtalyan teknik adam, Mert Günok, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu, Arda Güler ve Yunus Akgün'ün yerine Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlık, Merih Demiral ve Arda Güler ise ceza nedeniyle kadroda yer alamadı.

Maçta Çanakkale ve Filistin mesajları vardı.

Maçta Çanakkale ve Filistin mesajları vardı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle RAMS Park tribünlerinde 'Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın', 'Çanakkale bu milletin gurur başkentidir', 'Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur Çanakkale' gibi pankartlar açıldı.

 Ayrıca, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki olarak tribünlerde 'Humanity lost conscience in Gaza (İnsanlık Gazze’de vicdanını kaybetti)', 'If Jerusalem is not free, the world is captive (Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır)', '#palestiniangenocide (Filistin’de soykırım)', '#letgazababieslive (Gazze’de çocukların yaşamasına izin verin)' ve '#freepalestine (Özgür Filistin)' pankartları yer aldı.

İlk yarıda karşılıklı goller...

İlk yarıda karşılıklı goller...

Maça millilerimiz adeta golle başladı. 9.dakikada Orkun'un şık golüyle öne geçen millilerimiz 25'te Schafer'in golüne engel olamadı. Bu gol devrenin de sonucunu belirledi.

İkinci yarı bambaşka bir milli takım...

İkinci yarı bambaşka bir milli takım...

İkinci yarı milliler dört dakikada avantajı cebine koydu. 69'da Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen millilerimiz dört dakika sonra İrfan Can Kahveci'nin golüyle 3-1 öne geçti. 

Oyunun momentumunu alan milliler kontrollü bir futbolla maçın sonunu getirdi.

Millilerimiz Macaristan'a 3-1'in avantajıyla gidiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Selim Demir

Tebrikler 👏🏼

Halil Değerli

Kara bulutların dolaştığı kasvetli günlerde güzel bir sonuç... İki saat olsun keyfini çıkaralım... Gönülden tebrikler... 🇹🇷🇹🇷🇹🇷👍👍👍👏👏👏🇹🇷🇹🇷🇹🇷

Secret State

Bu günlerde güzel haberler peşpeşe geliyor, süper bir hafta oluyor🤩

withlove

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