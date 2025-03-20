A Milli Takımımız Macaristan'a 3-1'lik Avantajla Gidiyor
A Milli Takımımız Macaristan'a 3-1'lik Avantajla Gidiyor
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesinde Macaristan'la karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maç dolu tribünler önünde oynandı. Maça Benfica forması giyen milli yıldızlarımız damga vurdu. Macaristan'a karşı çok pozisyon vermeyen milliler ilk yarıda Orkun'un golüyle öne geçti ancak Schafer'in golüne engel olamadı. İlk yarısı böyle biten maçta millilerimiz adeta ikinci yarıda açıldı.
Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle ikinci golün sevincini yaşarken çok geçmeden İrfan Can Kahveci'yle de üçüncü golü bulduk.
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Play Off Turu ilk maçında Macaristan'ı konuk eden millilerimiz avantajı kaptı.
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Maçta Çanakkale ve Filistin mesajları vardı.
İlk yarıda karşılıklı goller...
İkinci yarı bambaşka bir milli takım...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Tebrikler 👏🏼
Kara bulutların dolaştığı kasvetli günlerde güzel bir sonuç... İki saat olsun keyfini çıkaralım... Gönülden tebrikler... 🇹🇷🇹🇷🇹🇷👍👍👍👏👏👏🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Bu günlerde güzel haberler peşpeşe geliyor, süper bir hafta oluyor🤩
Diğer haber ne !?