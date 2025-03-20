A Milli Takımımız Macaristan'a 3-1'lik Avantajla Gidiyor

UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Karadağ maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, Mert Günok, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu, Arda Güler ve Yunus Akgün'ün yerine Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlık, Merih Demiral ve Arda Güler ise ceza nedeniyle kadroda yer alamadı.