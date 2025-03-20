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Süper Lig Yıldızlarının Piyasa Değeri Güncellendi Zirve Değişmedi: Osimhen Zirvede!

Süper Lig Yıldızlarının Piyasa Değeri Güncellendi Zirve Değişmedi: Osimhen Zirvede!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2025 - 17:44

Süper Lig'de her sezon olduğu gibi bu sezon da önemli yıldızlar boy gösteriyor. İstanbul takımları önemli isimleri kadrosuna katarak hem şampiyonlukta hem de transferde yarışıyorlar. Değerli yıldızların gelişi de farklı bir heyecan yaratıyor. Taraftarlar futbolcularının piyasa değerleri üzerinden bile rekabete girebiliyor. Transfermarkt web sitesi de bunun için önemli bir kaynak. Site piyasa değerlerinde güncellemeye gitti. Rekabet yeniden hatırlandı.

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Süper Lig'e bu sezon da yıldız yağdı.

Süper Lig'e bu sezon da yıldız yağdı.

Taraftarlar takımlarının hem saha içindeki hem transfer sezonundaki başarıları üzerinden rakip taraftarlarla rekabete giriyor. Bu rekabet konularından biri de yıldız oyuncuların piyasa değeri üzerinden yapılıyor. Bu konudaki önemli sitelerden biri de Transfermarkt... Site piyasa değerlerinde güncellemeye gitti ve bu rekabet bir kez daha hatırlandı.

Zirve değişmedi...

Zirve değişmedi...

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Osimhen yine Süper Lig'de zirveyi aldı. 100 milyon Euro ile ligimize gelen yıldız oyuncunun değeri önce 80 ardından da bugün 70 milyon Euro'ya düştü. Piyasa değeri 30 milyon Euro erise de Osimhen zirvedeki yerini korudu.

En-Nesyri'nin yükselişi sürüyor.

En-Nesyri'nin yükselişi sürüyor.

Geldiği günlerde eleştirilmişti ancak zamanla kendisi için ödenen bonservis bedelini hak ettiğini gösterdi. Yaklaşık 20 milyon Euro bonservis ödenen En-Nesyri'nin güncel değeri 24 milyon Euro oldu.

Üçüncü sıradaki yıldız ise Gabriel Sara...

Üçüncü sıradaki yıldız ise Gabriel Sara...

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, bonservisi ve ilk haftalarda performansı tartışılan isimlerdendi. Ancak o da zamanla kalitesini göstermeyi başardı. Önceki değeri 23 milyon Euro olan yıldız değerinden 1 milyon Euro kaybetti ama üst sıralarda yer almayı başardı.

Dördüncü sırayı ise iki yıldız isim paylaştı.

Dördüncü sırayı ise iki yıldız isim paylaştı.

Keçiören'den gelerek Galatasaray'ın vazgeçilmezi olan Barış Alper Yılmaz giderek piyasa değerini artırarak Avrupa'nın da dikkatini çekmeye başladı. 

Aynı sırayı paylaştığı isim ise bu sene Fenerbahçe'ye katılan Sofyan Amrabat oldu. İki isimin piyasa değeri de 20 milyon Euro oldu.

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İlk 10 sırada sürpriz yok!

İlk 10 sırada sürpriz yok!

Barış Alper ve Amrabat'ın ardından yer alan isimler ise şöyle sıralandı: 

Davinson Sanchez - 19 milyon Euro

Gedson Fernandes - 18 milyon Euro

Sebastian Szymanski - 17 milyon Euro

Milan Skriniar - 15 milyon Euro

Simon Banza - 15 milyon Euro

Allan Saint-Maximin - 15 milyon Euro

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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