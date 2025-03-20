Süper Lig Yıldızlarının Piyasa Değeri Güncellendi Zirve Değişmedi: Osimhen Zirvede!

Süper Lig'de her sezon olduğu gibi bu sezon da önemli yıldızlar boy gösteriyor. İstanbul takımları önemli isimleri kadrosuna katarak hem şampiyonlukta hem de transferde yarışıyorlar. Değerli yıldızların gelişi de farklı bir heyecan yaratıyor. Taraftarlar futbolcularının piyasa değerleri üzerinden bile rekabete girebiliyor. Transfermarkt web sitesi de bunun için önemli bir kaynak. Site piyasa değerlerinde güncellemeye gitti. Rekabet yeniden hatırlandı.