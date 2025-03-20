Süper Lig Yıldızlarının Piyasa Değeri Güncellendi Zirve Değişmedi: Osimhen Zirvede!
Süper Lig Yıldızlarının Piyasa Değeri Güncellendi Zirve Değişmedi: Osimhen Zirvede!
Süper Lig'de her sezon olduğu gibi bu sezon da önemli yıldızlar boy gösteriyor. İstanbul takımları önemli isimleri kadrosuna katarak hem şampiyonlukta hem de transferde yarışıyorlar. Değerli yıldızların gelişi de farklı bir heyecan yaratıyor. Taraftarlar futbolcularının piyasa değerleri üzerinden bile rekabete girebiliyor. Transfermarkt web sitesi de bunun için önemli bir kaynak. Site piyasa değerlerinde güncellemeye gitti. Rekabet yeniden hatırlandı.
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Süper Lig'e bu sezon da yıldız yağdı.
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Zirve değişmedi...
En-Nesyri'nin yükselişi sürüyor.
Üçüncü sıradaki yıldız ise Gabriel Sara...
Dördüncü sırayı ise iki yıldız isim paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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