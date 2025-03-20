onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan Maçının Kadrosu Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan Maçının Kadrosu Belli Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.03.2025 - 12:44

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi play-off etabında Macaristan'ı ağırlayacağı maç için belirlenen 23 kişilik kadro açıklandı. Bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, bazıları ise cezalı durumda. Ayrıca, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından tercih edilmeyen isimler de kadroda yer almadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman?

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda ilk maçında 20 Mart Perşembe (bugün) saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Macaristan ile karşılaşacak. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rövanş ise 23 Mart Pazar günü saat 20.00’de Puskas Arena’da oynanacak. Milliler eşleşmeyi geçmesi durumunda A Ligi’ne yükselecek.

Milli Takım'ın muhtemel ilk 11'i

Milli Takım'ın muhtemel ilk 11'i

23 kişilik maç kadrosunda Merih Demiral ve Arda Güler, Mert Günok ve Yunus Akgün ile Montella tarafından tercih edilmeyen Taha Şahin, Salih Özcan ve Demir Ege Tıknaz yer almadı. Muhtemel 11 şöyle:

  • Uğurcan, Mert, Emirhan, Abdülkerim, Eren, Hakan, Kaan, Barış, Orkun, Kenan, Kerem.

Arda Güler ve Merih Demiral neden oynamıyor?

Arda Güler ve Merih Demiral neden oynamıyor?

İki futbolcu, kart cezası sebebiyle Macaristan'a karşı mücadele edemeyecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın