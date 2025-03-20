A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan Maçının Kadrosu Belli Oldu
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan Maçının Kadrosu Belli Oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi play-off etabında Macaristan'ı ağırlayacağı maç için belirlenen 23 kişilik kadro açıklandı. Bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, bazıları ise cezalı durumda. Ayrıca, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından tercih edilmeyen isimler de kadroda yer almadı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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