Real Madrid'deki Geleceği Tartışılan Arda Kararını Verdi
Real Madrid'deki Geleceği Tartışılan Arda Kararını Verdi
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler’in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme gelmişti. 19 yaşındaki yeteneğin rotasının İtalya olacağı öne sürülürken, adı Inter ile anılıyordu. Ancak İspanyol basınından Marca, spekülasyonlara son noktayı koyacak bir haberle konuya açıklık getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Inter'in ciddi biçimde Arda'yı kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.
Arda'nın bu sezonki istatistikleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın