Real Madrid'deki Geleceği Tartışılan Arda Kararını Verdi

Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda, Real Madrid’de kalmaya karar verdi. İspanyol basının önde gelen haber kaynağı Marca’da genç yıldızın hedefinde bir değişiklik olmadığı ve takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı amaçladığı vurgulandı.