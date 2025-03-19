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Real Madrid'deki Geleceği Tartışılan Arda Kararını Verdi

Real Madrid'deki Geleceği Tartışılan Arda Kararını Verdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.03.2025 - 09:04

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler’in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme gelmişti. 19 yaşındaki yeteneğin rotasının İtalya olacağı öne sürülürken, adı Inter ile anılıyordu. Ancak İspanyol basınından Marca, spekülasyonlara son noktayı koyacak bir haberle konuya açıklık getirdi.

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Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu?

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu?

Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda, Real Madrid’de kalmaya karar verdi. İspanyol basının önde gelen haber kaynağı Marca’da genç yıldızın hedefinde bir değişiklik olmadığı ve takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı amaçladığı vurgulandı.

Inter'in ciddi biçimde Arda'yı kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.

Inter'in ciddi biçimde Arda'yı kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.

Geçtiğimiz günlerde bu kez de İtalyan basınından Tuttosport, fazla forma şansı bulamayan milli futbolcunun sezon sonunda Inter'e transfer olacağını öne sürmüştü. Öte yandan, Arda'nın yalnızca Inter’in radarında olmadığı, Alman ekipleri Bayer Leverkusen, Leipzig ve Frankfurt'un da oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edilmişti.

Arda'nın bu sezonki istatistikleri

Arda'nın bu sezonki istatistikleri

2024-2025 sezonunda 30 maçta sahaya çıkan Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asist kaydetti. 30 maçta forma giymesine rağmen aldığı süre yalnızca 363 dakika.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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