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Caner Erkin'in Eşi Şükran Ovalı'dan Transfer İtirafı

Caner Erkin'in Eşi Şükran Ovalı'dan Transfer İtirafı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.03.2025 - 12:12

Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, şu anda Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da futbolculuk kariyerini sürdüren eşi Caner Erkin'in Beşiktaş'a imza atma sürecini paylaştı. Ovalı, Erkin'in Inter'deki kısa kariyerinin ardından Fenerbahçe'ye dönmek istediğini ancak bunun karşılık bulmadığını belirtti.

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Manisaspor altyapısından çıkıp Inter'e kadar gitti.

Manisaspor altyapısından çıkıp Inter'e kadar gitti.

Hem ortalarıyla hem de saha içindeki zaman zaman agresif zaman zaman eğlenceli tavırlarıyla hafızalardan silinmeyen bir figür haline Caner Erkin, takvimler 2004'ü gösterdiğinde Manisaspor'un altyapısından A Takım'a yükselmiş, buradaki performansıyla CSKA Moskova'nın takibine girmişti. Rus ekip, 2006-2007 sezonunun kış transfer döneminde Manisaspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Caner'i kadrosuna katmıştı. 

İki sezon Moskova'da kalan sol bek, 2009'un Eylül ayında Türkiye'ye geri dönme kararı almış, kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Sözleşmesi bitince bu kez kendisini isteyen takım Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertli kulüp, 2 milyon euroya transferi bitirdi. 2016 yazına kadar her şey güzeldi. Ancak Vitor Pereira ile yıldızı bir türlü barışmadı, kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.

İtalya Seri A devi Inter, bedelsiz olarak milli oyuncuyu kadrosuna kattı. Transfer her ne kadar büyük ses getirse de beklenen olmadı. Inter'in hiçbir resmi maçında süre alamadı. Rota yeniden Türkiye oldu.

Eşi Şükran Ovalı, Fenerbahçe'nin kendisini istemediğini, akşamına Beşiktaş'a imza attığını açıkladı.

Eşi Şükran Ovalı, Fenerbahçe'nin kendisini istemediğini, akşamına Beşiktaş'a imza attığını açıkladı.

İbrahim Selim ile Bu Gece programında oyunculuk kariyerine ve evliliğine dair konuşan Şükran Ovalı, eşinin Beşiktaş'a transfer sürecini şu sözlerle anlattı: 

'Inter'den ayrılırken Fenerbahçe'yi aradı 'evime geri dönmek istiyorum' dedi, almadılar Caner'i. Akşamına Beşiktaş'a imza attı. Ağladım. 'Efendilik ve vefa göreceğini' söyledim. Çok mutlu oldum.'

Ovalı'nın yaşananları programda anlattığı o anlar 👇

Ali Koç'un ilk yıllarında yeniden çubuklu formayı sırtına geçirmişti.

Ali Koç'un ilk yıllarında yeniden çubuklu formayı sırtına geçirmişti.

Beşiktaş'ta üç sezon geçiren tecrübeli oyuncu, 2020 yazında yeniden Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Bir yıl sonra teknik direktör Pereira'dan kadro dışı kararı çıkınca yollar ayrılmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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