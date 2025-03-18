Caner Erkin'in Eşi Şükran Ovalı'dan Transfer İtirafı

Hem ortalarıyla hem de saha içindeki zaman zaman agresif zaman zaman eğlenceli tavırlarıyla hafızalardan silinmeyen bir figür haline Caner Erkin, takvimler 2004'ü gösterdiğinde Manisaspor'un altyapısından A Takım'a yükselmiş, buradaki performansıyla CSKA Moskova'nın takibine girmişti. Rus ekip, 2006-2007 sezonunun kış transfer döneminde Manisaspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Caner'i kadrosuna katmıştı.

İki sezon Moskova'da kalan sol bek, 2009'un Eylül ayında Türkiye'ye geri dönme kararı almış, kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Sözleşmesi bitince bu kez kendisini isteyen takım Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertli kulüp, 2 milyon euroya transferi bitirdi. 2016 yazına kadar her şey güzeldi. Ancak Vitor Pereira ile yıldızı bir türlü barışmadı, kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.

İtalya Seri A devi Inter, bedelsiz olarak milli oyuncuyu kadrosuna kattı. Transfer her ne kadar büyük ses getirse de beklenen olmadı. Inter'in hiçbir resmi maçında süre alamadı. Rota yeniden Türkiye oldu.