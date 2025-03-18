Caner Erkin'in Eşi Şükran Ovalı'dan Transfer İtirafı
Caner Erkin'in Eşi Şükran Ovalı'dan Transfer İtirafı
Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, şu anda Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da futbolculuk kariyerini sürdüren eşi Caner Erkin'in Beşiktaş'a imza atma sürecini paylaştı. Ovalı, Erkin'in Inter'deki kısa kariyerinin ardından Fenerbahçe'ye dönmek istediğini ancak bunun karşılık bulmadığını belirtti.
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Manisaspor altyapısından çıkıp Inter'e kadar gitti.
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Eşi Şükran Ovalı, Fenerbahçe'nin kendisini istemediğini, akşamına Beşiktaş'a imza attığını açıkladı.
Ovalı'nın yaşananları programda anlattığı o anlar 👇
Ali Koç'un ilk yıllarında yeniden çubuklu formayı sırtına geçirmişti.
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