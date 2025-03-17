Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe İçin Verdiği Şampiyonluk Tarihi Yeniden Gündemde
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe İçin Verdiği Şampiyonluk Tarihi Yeniden Gündemde
Astrolog Can Aydoğmuş, 2018 yılında A Spor'a katıldığı bir programda kendi görüşleri çerçevesinde Fenerbahçe'nin ne zaman şampiyon olacağını paylaşmıştı. Aydoğmuş'un o zaman söyledikleri fazla ciddiye alınmamış, tahmini sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlara 'yok artık' bile dedirmişti. O röportaj yeniden gündeme geldi.
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Fenerbahçe, bu sezon ilk 5 sıradaki takımlara karşı galibiyet alamadı, şampiyonluk zora girdi.
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Can Aydoğmuş'un 2018'deki röportajı yeniden sosyal medyada kendine yer buldu.
2026 yılını işaret etmişti.
Aydoğmuş'un 2018'deki röportajı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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