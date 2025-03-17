Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe İçin Verdiği Şampiyonluk Tarihi Yeniden Gündemde

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de eline geçen fırsatları değerlendirmekte zorlanmaya devam ediyor. Son olarak Samsunspor karşısında kaybedilen puan, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde zora soktu. Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği haftada, Kadıköy'de 0-0'lık beraberlikle yetinmek zorunda kalan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Bu sonuçla birlikte Mourinho'nun ekibi, 28. hafta itibarıyla 62 puanda kaldı ve geçen sezona göre 5 puan daha az topladı. Düşüşün en büyük sebebi ise net bir şekilde göze çarpıyor: Fenerbahçe, ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlara karşı bu sezon galibiyet yüzü göremedi. (4B, 2M)