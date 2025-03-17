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Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe İçin Verdiği Şampiyonluk Tarihi Yeniden Gündemde

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe İçin Verdiği Şampiyonluk Tarihi Yeniden Gündemde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.03.2025 - 20:04

Astrolog Can Aydoğmuş, 2018 yılında A Spor'a katıldığı bir programda kendi görüşleri çerçevesinde Fenerbahçe'nin ne zaman şampiyon olacağını paylaşmıştı. Aydoğmuş'un o zaman söyledikleri fazla ciddiye alınmamış, tahmini sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlara 'yok artık' bile dedirmişti. O röportaj yeniden gündeme geldi.

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Fenerbahçe, bu sezon ilk 5 sıradaki takımlara karşı galibiyet alamadı, şampiyonluk zora girdi.

Fenerbahçe, bu sezon ilk 5 sıradaki takımlara karşı galibiyet alamadı, şampiyonluk zora girdi.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de eline geçen fırsatları değerlendirmekte zorlanmaya devam ediyor. Son olarak Samsunspor karşısında kaybedilen puan, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde zora soktu. Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği haftada, Kadıköy'de 0-0'lık beraberlikle yetinmek zorunda kalan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Bu sonuçla birlikte Mourinho'nun ekibi, 28. hafta itibarıyla 62 puanda kaldı ve geçen sezona göre 5 puan daha az topladı. Düşüşün en büyük sebebi ise net bir şekilde göze çarpıyor: Fenerbahçe, ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlara karşı bu sezon galibiyet yüzü göremedi. (4B, 2M)

Can Aydoğmuş'un 2018'deki röportajı yeniden sosyal medyada kendine yer buldu.

Can Aydoğmuş'un 2018'deki röportajı yeniden sosyal medyada kendine yer buldu.

A Spor'daki bir programa konuk olan Astrolog Can Aydoğmuş, röportajında Fenerbahçelileri kara kara düşündüren tahminlerde bulunmuştu. Aydoğmuş'a göre sarı-lacivertli kulübün şampiyonluk hasretine son vereceği yıl 8 sene sonraydı. O dönem büyük dikkat çeken sözler, Samsunspor maçı sonrası sosyal medyada tekrar konuşulur oldu.

2026 yılını işaret etmişti.

2026 yılını işaret etmişti.

Ünlü astrolog, 2024 Kasım ayındaki yazısında da o dönemki sözlerini şu sözlerle yenilemişti:

'2018 yılında Aspor'da gerçekleştirdiğim futbol takımlarının astroloji haritalarına yönelik röportajda, Fenerbahçe’nin 2025 yılı sonundan itibaren daha iyi bir sürece gireceğini belirtmiştim. Yoğun istek üzerine, Fenerbahçe’nin astroloji haritasını tekrar inceledim.

Fenerbahçe’nin astroloji haritasına göre, 2025 Haziran ayında Jüpiter, Fenerbahçe’nin Ay’ının karşısına gelecek ve mutluluk etkisi başlayacak! Açıkçası, 2025 Haziran ile 2026 Haziran arası, Fenerbahçe’nin ciddi anlamda mutlu olacağını astrolojik olarak öngörüyorum.'

Aydoğmuş'un 2018'deki röportajı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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