Fenerbahçe Taraftarı İkiye Bölündü: Dzeko Kalmalı mı Gitmeli mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için sahaya çıkan Mourinho ve öğrencileri, son 16 turu ilk maçında evinde 3-1 kaybettikleri Rangers'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek maçı uzatmalara taşıdı. Ancak uzatmalarda eşitlik bozulmayınca tur bileti penaltılara kaldı. Tadic, Fred ve Mert Hakan'ın kaçırdığı penaltılar, İskoç ekibine bir üst turun kapısını açtı.

Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığının ardından Süper Lig'de Samsunpor'u konuk eden Fenerbahçe, bu maçtan da istediği sonucu çıkaramadı. Milli ara öncesinde oynanan maç golsüz berabere bitti, lider Galatasaray'la puan farkı 9 oldu.