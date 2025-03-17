Fenerbahçe Taraftarı İkiye Bölündü: Dzeko Kalmalı mı Gitmeli mi?
Fenerbahçe Taraftarı İkiye Bölündü: Dzeko Kalmalı mı Gitmeli mi?
Fenerbahçe, tecrübeli golcüsü Edin Dzeko’nun doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutladı. Ancak sarı-lacivertli taraftarlar, paylaşımın altında ikiye bölündü. 39 yaşına giren yıldız isme destek verenler de vardı, sert eleştiri yöneltenler de.
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Üst üste oynanan iki kritik maçta büyük kayıp yaşandı.
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Doğum günü mesajı Fenerbahçeliler arasında tartışmaya yol açtı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇
Taraftarların tepkileri 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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