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Fenerbahçe Taraftarı İkiye Bölündü: Dzeko Kalmalı mı Gitmeli mi?

Fenerbahçe Taraftarı İkiye Bölündü: Dzeko Kalmalı mı Gitmeli mi?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.03.2025 - 17:49

Fenerbahçe, tecrübeli golcüsü Edin Dzeko’nun doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutladı. Ancak sarı-lacivertli taraftarlar, paylaşımın altında ikiye bölündü. 39 yaşına giren yıldız isme destek verenler de vardı, sert eleştiri yöneltenler de.

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Üst üste oynanan iki kritik maçta büyük kayıp yaşandı.

Üst üste oynanan iki kritik maçta büyük kayıp yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için sahaya çıkan Mourinho ve öğrencileri, son 16 turu ilk maçında evinde 3-1 kaybettikleri Rangers'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek maçı uzatmalara taşıdı. Ancak uzatmalarda eşitlik bozulmayınca tur bileti penaltılara kaldı. Tadic, Fred ve Mert Hakan'ın kaçırdığı penaltılar, İskoç ekibine bir üst turun kapısını açtı.

Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığının ardından Süper Lig'de Samsunpor'u konuk eden Fenerbahçe, bu maçtan da istediği sonucu çıkaramadı. Milli ara öncesinde oynanan maç golsüz berabere bitti, lider Galatasaray'la puan farkı 9 oldu.

Doğum günü mesajı Fenerbahçeliler arasında tartışmaya yol açtı.

Doğum günü mesajı Fenerbahçeliler arasında tartışmaya yol açtı.

Sarı-lacivertli kulüp, 2023 yazında kadrosuna kattığı Edin Dzeko’nun doğum gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Ancak bu kutlama, taraftarlar arasında fikir ayrılığına yol açtı. Bir grup, tecrübeli golcüyle yolların ayrılması gerektiğini savunurken, diğerleri eleştirilerin haksız olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇

Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇
twitter.com

Paylaşımda 'Bugün Kaptanımız Edin Dzeko’nun doğum günü. Mutlu yıllar Dzeko!' ifadelerine yer verildi.

Taraftarların tepkileri 👇

Taraftarların tepkileri 👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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