Şampiyonlar Ligi'nin Kulüpler İçin Önemini Chelsea - Bratislava Örneğiyle Daha İyi Anlayacaksınız!

Avrupa'da mücadele eden her takımın kazandığı ödüller hesaplanırken tabloda en dikkat çekici detay şüphesiz gelir farkları oldu. Slovakya ekibi Bratislava, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nden ne galibiyet ne de beraberlik çıkarabildi, sekiz maçtan da mağlubiyetle ayrıldı ama kazandığı para ödülü bu yenilgilere değdi. Yaklaşık 22 milyon euronun sahibi oldu. Şimdi gelelim diğer noktaya, Premier Lig'in önde gelen büyüklerinden Chelsea'ye. İngiliz ekip, 2023-2024 sezonunda tarihini en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Ekonomik sıkıntılar yaşandı, sahada alınan kötü sonuçlar sonrası ilk 5'in dışında kaldı. Kendini Konferans Ligi Elemeleri'nde buldu. Karşısına çıkan ekipler kendisine kıyasla oldukça güçsüzdü, bunu da zaten ilk 6 maçının 6'sını kazanarak gösterdi. Son 16'da Kopenhag'ı eledi, çeyrek final biletini kaptı. Peki şimdiye kadar iki kulübün gelirleri nasıl şekillendi dersiniz? 👇

'Eğer Chelsea Konferans Ligi'ni kazanırsa, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta beraberlik bile alamayan Slovan Bratislava'dan sadece 100 bin euro fazla kazanacak.'

*Mavi: Şampiyonlar Ligi, *Turuncu: Avrupa Ligi, *Yeşil: Konferans Ligi