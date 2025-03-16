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Şampiyonlar Ligi'nin Kulüpler İçin Önemini Chelsea - Bratislava Örneğiyle Daha İyi Anlayacaksınız!

Şampiyonlar Ligi'nin Kulüpler İçin Önemini Chelsea - Bratislava Örneğiyle Daha İyi Anlayacaksınız!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.03.2025 - 15:43

Her geçen gün daha çok büyüyen futbol ekonomisi bazı noktalarda takımlara büyük avantaj sağlarken bazı noktalarda ise bu durumun tam tersini yaşatıyor. Özellikle turnuvalardaki sponsorlara ve yayın gelirlerine bağlı olarak değişkenlik gösteren maç başı, turnuvaya katılım ödülleri bunun en çarpıcı örneklerinden biri: Konferans Ligi'nde mücadele eden Chelsea kupayı müzesine götürse dahi Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken Slovakya ekibi Bratislava ile neredeyse aynı tutarı kasasına koyacak.

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Avrupa kupları bu sezon ilk kez lig formatında düzenlendi.

Avrupa kupları bu sezon ilk kez lig formatında düzenlendi.

UEFA'nın kısaca 'daha çok maç daha çok para' düşüncesiyle hayata geçirdiği lig sisteminde ilk yıl geride kaldı. Şampiyonlar, Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden her takım, Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nde 8, Konferans Ligi'nde en az 6 maç yaptı. Puan durumunun ilk 8 sırasında kendine yer bulanlar adını doğrudan son 16'ya yazdırdı. 9 ila 24. basamakta ligi bitirenler ise son 16'ya kalabilmek için kendi aralarında play-off oynadı. Buradan da 8 takım geldi, son turları 16 şekillendi. Maçsız gün neredeyse kalmadı gibi oldu.

Temsilcilerimiz neler yaptı?

Temsilcilerimiz neler yaptı?

2024-2025 sezonunda hiçbir temsilcimiz Devler Ligi'nde boy gösteremedi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa, Başakşehir Konferans Ligi'nde mücadele etti. Beşiktaş ve Başakşehir, puan tablosunda ilk 24'ün dışında kalarak yurt dışı macerasını noktaladı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise son 16 turu için play-off oynadı. Bu etapta Galatasaray, AZ Alkmaar engelini aşamadı. Fenerbahçe, Anderlecht'i geçerek bileti kaptı ancak son 16'dan öteye gidemedi Rangers'a takıldı.

Ne kadar kazandılar?

Ne kadar kazandılar?

Football Meets Data'nın resmi olmayan verilerine göre, Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden 18.4 milyon euro gelir elde ederken, Fenerbahçe 15.9 milyon euro kazandı. Beşiktaş'ın kazancı 10.7 milyon euro olurken, Başakşehir, Konferans Ligi'nden 7.4 milyon euroyu kasasına koydu.

Büyük resim

Büyük resim

Avrupa'da mücadele eden her takımın kazandığı ödüller hesaplanırken tabloda en dikkat çekici detay şüphesiz gelir farkları oldu. Slovakya ekibi Bratislava, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nden ne galibiyet ne de beraberlik çıkarabildi, sekiz maçtan da mağlubiyetle ayrıldı ama kazandığı para ödülü bu yenilgilere değdi. Yaklaşık 22 milyon euronun sahibi oldu. Şimdi gelelim diğer noktaya, Premier Lig'in önde gelen büyüklerinden Chelsea'ye. İngiliz ekip, 2023-2024 sezonunda tarihini en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Ekonomik sıkıntılar yaşandı, sahada alınan kötü sonuçlar sonrası ilk 5'in dışında kaldı. Kendini Konferans Ligi Elemeleri'nde buldu. Karşısına çıkan ekipler kendisine kıyasla oldukça güçsüzdü, bunu da zaten ilk 6 maçının 6'sını kazanarak gösterdi. Son 16'da Kopenhag'ı eledi, çeyrek final biletini kaptı. Peki şimdiye kadar iki kulübün gelirleri nasıl şekillendi dersiniz? 👇

'Eğer Chelsea Konferans Ligi'ni kazanırsa, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta beraberlik bile alamayan Slovan Bratislava'dan sadece 100 bin euro fazla kazanacak.'

*Mavi: Şampiyonlar Ligi, *Turuncu: Avrupa Ligi, *Yeşil: Konferans Ligi

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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