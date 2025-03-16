onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş Taraftarı Öfkeli: Konyaspor Yenilgisi Tarihe Geçti

Beşiktaş Taraftarı Öfkeli: Konyaspor Yenilgisi Tarihe Geçti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.03.2025 - 13:37

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında tarihi bir yenilgi yaşadı. Rakibinin iki kırmızı kartla eksik kaldığı maçta siyah-beyazlılar, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sonuç kulüp tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçerken, taraftarlar sosyal medyada futbolculara sert tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üste üste ikinci mağlubiyet alındı.

Üste üste ikinci mağlubiyet alındı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında, geçtiğimiz hafta evinde Gaziantep FK'ya son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup olmuş ve altı maçlık galibiyet serisini noktalamıştı. Üçüncülük için Samsunspor'un Fenerbahçe'ye konuk olacağı haftada, Konyaspor deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar, burada da sahadan mağlup ayrıldı. Ev sahibi, 45. dakikada Uğurcan Yazgılı'nın golüyle galibiyete uzandı. 27'de Melih, 65'te Ndao'nun kırmızı kartıyla Konyaspor karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Yenilgi tarihe geçti.

Yenilgi tarihe geçti.

Opta'nın verilerine göre, 'Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde rakibinin iki kişi eksik tamamladığı bir maçta ilk yenilgisini aldı.'

Taraftarlardan tepki geldi.

Taraftarlardan tepki geldi.

Siyah-beyaz renklere gönül verenler sosyal medyada futbolcuların mücadelesini sorguladı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Cumartesi karşılaşmaları sonunda oluşan puan durumu 👇

Cumartesi karşılaşmaları sonunda oluşan puan durumu 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın