Beşiktaş Taraftarı Öfkeli: Konyaspor Yenilgisi Tarihe Geçti

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında, geçtiğimiz hafta evinde Gaziantep FK'ya son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup olmuş ve altı maçlık galibiyet serisini noktalamıştı. Üçüncülük için Samsunspor'un Fenerbahçe'ye konuk olacağı haftada, Konyaspor deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar, burada da sahadan mağlup ayrıldı. Ev sahibi, 45. dakikada Uğurcan Yazgılı'nın golüyle galibiyete uzandı. 27'de Melih, 65'te Ndao'nun kırmızı kartıyla Konyaspor karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.