Beşiktaş Taraftarı Öfkeli: Konyaspor Yenilgisi Tarihe Geçti
Beşiktaş Taraftarı Öfkeli: Konyaspor Yenilgisi Tarihe Geçti
Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında tarihi bir yenilgi yaşadı. Rakibinin iki kırmızı kartla eksik kaldığı maçta siyah-beyazlılar, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sonuç kulüp tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçerken, taraftarlar sosyal medyada futbolculara sert tepki gösterdi.
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Üste üste ikinci mağlubiyet alındı.
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Yenilgi tarihe geçti.
Taraftarlardan tepki geldi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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