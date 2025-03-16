Eşi Aslıhan Doğan'ın Programına Konuk Olan Arda Turan'dan Dikkat Çekici İtiraflar
Eşi Aslıhan Doğan'ın Programına Konuk Olan Arda Turan'dan Dikkat Çekici İtiraflar
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran eski milli futbolcu Arda Turan, 343 Digital Youtube kanalında program yapan eşi Aslıhan Doğan'a konuk oldu. Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından olan başarılı teknik adam, programda hem kariyerine dair hem de aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
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"En büyük hayalim Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak” dedi.
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Eşinin daha gerçekçi, kendisinin ise duygusal biri olduğunu söyledi.
Şekersiz çayı Alex'siz Fenerabahçe'ye benzetti.
Programdan bir kesit 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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