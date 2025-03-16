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Eşi Aslıhan Doğan'ın Programına Konuk Olan Arda Turan'dan Dikkat Çekici İtiraflar

Eşi Aslıhan Doğan'ın Programına Konuk Olan Arda Turan'dan Dikkat Çekici İtiraflar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.03.2025 - 11:09

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran eski milli futbolcu Arda Turan, 343 Digital Youtube kanalında program yapan eşi Aslıhan Doğan'a konuk oldu. Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından olan başarılı teknik adam, programda hem kariyerine dair hem de aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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"En büyük hayalim Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak” dedi.

"En büyük hayalim Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak” dedi.

Milli takımla veya kulüp düzeyinde çeyrek final, yarı final ve final aşamalarına ulaşmanın hayalini kurduğunu belirten Arda Turan, Türk futbolunun yıllarca avutulduğunu söyledi. Kendi en büyük hedefinin ise Avrupa’da oynadığı takımlarla Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olduğunu ifade etti:

“En çok yapmak istediğim şey, Türk futbol tarihini değiştirmek. Milli takımla veya bir kulüp takımıyla isminin çeyrek final, yarı final, final olduğu maçlar getirmek istiyorum. 50-60 yıllık tarihimizde bunlardan çok az var; avutulmuş ve oyalanmışız. En büyük hayalim, Avrupa’da oynadığım takımlarla Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak.”

Eşinin daha gerçekçi, kendisinin ise duygusal biri olduğunu söyledi.

Eşinin daha gerçekçi, kendisinin ise duygusal biri olduğunu söyledi.

Aslıhan Doğan'nın 'Birbirimizi en çok hangi yönlerden tamamlıyoruz?' sorusunda  genç teknik adam, 'Sen hainsindir, kötü tarafımızsın bizim. Ben iyi tarafımızım. Sen daha gerçekçi, ben daha yufka yürekli, enayiyimdir. Beni kandırmak kolay.' yanıtını verdi.

Şekersiz çayı Alex'siz Fenerabahçe'ye benzetti.

Şekersiz çayı Alex'siz Fenerabahçe'ye benzetti.

1 Ekim 2012'de muhteşem başarıla imza attığı Fenerbahçe kariyerini sonlandıran Alex, sürpriz vedasıyla taraftarını hüzne boğmuştu. Süper Lig ve kulübün tarihine damga vuran orta sahanın ayrılığından bu yana sarı-lacivert renklere gönül verenlerin gözleri hep onu aradı, Turan da “Şekersiz çay, Alex’siz Fenerbahçe gibidir…” diyerek geçmişi bir kez daha hatırlattı.

Programdan bir kesit 👇

Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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