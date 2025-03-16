Eşi Aslıhan Doğan'ın Programına Konuk Olan Arda Turan'dan Dikkat Çekici İtiraflar

Milli takımla veya kulüp düzeyinde çeyrek final, yarı final ve final aşamalarına ulaşmanın hayalini kurduğunu belirten Arda Turan, Türk futbolunun yıllarca avutulduğunu söyledi. Kendi en büyük hedefinin ise Avrupa’da oynadığı takımlarla Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olduğunu ifade etti:

“En çok yapmak istediğim şey, Türk futbol tarihini değiştirmek. Milli takımla veya bir kulüp takımıyla isminin çeyrek final, yarı final, final olduğu maçlar getirmek istiyorum. 50-60 yıllık tarihimizde bunlardan çok az var; avutulmuş ve oyalanmışız. En büyük hayalim, Avrupa’da oynadığım takımlarla Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak.”