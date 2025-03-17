Kulüpsüz Kalan Feghouli Çareyi Instagram'da Arıyor
Kulüpsüz Kalan Feghouli Çareyi Instagram'da Arıyor
Futbolda yaş ilerledikçe bir kulübe transfer olmanın zorluğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yeni genç yetenekler sahneye çıkarken, eskiden büyük kontratlar yapan tecrübeli oyunculara eskisi kadar ilgi gösterilmiyor. Fiziksel seviyeleri düştükçe, büyük takımlar onları göz ardı ediyor, küçük takımlar ise maaşlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu yüzden bazı oyuncular, kendi bağlantılarını devreye sokarak, hatta menajer olmadan doğrudan kulüplere ulaşarak yeni bir fırsat yaratmaya çalışıyor. Bu isimlerden biri de Sofiane Feghouli oldu.
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Instagram'dan takım aramaya başladı.
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Süper Lig'de Galatasaray ve Karagümrük formaları giymişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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