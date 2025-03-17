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Kulüpsüz Kalan Feghouli Çareyi Instagram'da Arıyor

Kulüpsüz Kalan Feghouli Çareyi Instagram'da Arıyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.03.2025 - 18:33

Futbolda yaş ilerledikçe bir kulübe transfer olmanın zorluğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yeni genç yetenekler sahneye çıkarken, eskiden büyük kontratlar yapan tecrübeli oyunculara eskisi kadar ilgi gösterilmiyor. Fiziksel seviyeleri düştükçe, büyük takımlar onları göz ardı ediyor, küçük takımlar ise maaşlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu yüzden bazı oyuncular, kendi bağlantılarını devreye sokarak, hatta menajer olmadan doğrudan kulüplere ulaşarak yeni bir fırsat yaratmaya çalışıyor. Bu isimlerden biri de Sofiane Feghouli oldu.

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Instagram'dan takım aramaya başladı.

Instagram'dan takım aramaya başladı.

Sofiane Feghouli'nin sosyal medyadan kendisini Rus kulüplerine önerdiği ortaya çıktı: 'Şu an kulüpsüzüm ve sizin takımda oynamayı çok isterim. Fiziksel olarak hazır durumdayım.' (RPL Sky)

Süper Lig'de Galatasaray ve Karagümrük formaları giymişti.

Süper Lig'de Galatasaray ve Karagümrük formaları giymişti.

Kariyerine Fransa’da başlayan orta saha oyuncusu, 2010 yılında Grenoble’den Valencia’ya transfer oldu ve İspanyol ekibinde altı sezon forma giydi. 2016 yazında bedelsiz olarak takımdan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’a katıldı. Ancak burada yeterince forma şansı bulamayınca yolu Türkiye’ye düştü.

Galatasaray, 4.25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Feghouli’yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, West Ham United’a bu transfer için 4 milyon 250 bin avro öderken, oyuncuyla da beş yıllık sözleşme imzaladı. Feghouli’ye her sezon için 3 milyon 850 bin avro sabit ücret verileceği açıklandı.

Sarı-kırmızlı formayla 162 maça çıkan Cezayirli futbolcu, takımına 34 gol ve 32 asistlik katkı sağladı. 2023 yılının başında Karagümrük’e transfer oldu. 2024 yazında İstanbul ekibinden ayrılınca kulüpsüz kaldı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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