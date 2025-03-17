Kulüpsüz Kalan Feghouli Çareyi Instagram'da Arıyor

Kariyerine Fransa’da başlayan orta saha oyuncusu, 2010 yılında Grenoble’den Valencia’ya transfer oldu ve İspanyol ekibinde altı sezon forma giydi. 2016 yazında bedelsiz olarak takımdan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’a katıldı. Ancak burada yeterince forma şansı bulamayınca yolu Türkiye’ye düştü.

Galatasaray, 4.25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Feghouli’yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, West Ham United’a bu transfer için 4 milyon 250 bin avro öderken, oyuncuyla da beş yıllık sözleşme imzaladı. Feghouli’ye her sezon için 3 milyon 850 bin avro sabit ücret verileceği açıklandı.

Sarı-kırmızlı formayla 162 maça çıkan Cezayirli futbolcu, takımına 34 gol ve 32 asistlik katkı sağladı. 2023 yılının başında Karagümrük’e transfer oldu. 2024 yazında İstanbul ekibinden ayrılınca kulüpsüz kaldı.