onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş'ın Görevden Alınmasına Voleybolseverler Ne Diyor?

Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş'ın Görevden Alınmasına Voleybolseverler Ne Diyor?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.03.2025 - 11:03

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nda uzun süredir gündeme gelen iddialara sonunda nokta koyuldu. Başantrenör Ferhat Akbaş'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Geçtiğimiz aylarda bazı oyuncuların Akbaş ile anlaşmazlık yaşadığı dile getirilmişti. Ancak vedanın Japonya transferinden dolayı olduğu kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eczacıbaşı'nda başantrenör Ferhat Akbaş'la yollar ayrıldı.

Eczacıbaşı'nda başantrenör Ferhat Akbaş'la yollar ayrıldı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Akbaş'ın Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı ile anlaşmış olmasının bu kararda etkili olduğu ifade edildi.

"Sözleşmemizin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine karar verilmiştir" denildi.

"Sözleşmemizin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine karar verilmiştir" denildi.

'2021-2022 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörlüğü görevini üstlenen, görevi süresince kulübümüz adına büyük emekler vermiş; 2021-2022 CEV Cup şampiyonluğu, 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı göstermiş Ferhat Akbaş ile yapılan görüşmeler sonucunda; Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı’ndaki görevi nedeniyle sözleşmemizin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine karar verilmiştir. Ferhat Akbaş’a, kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder; tarihinde ilk kez yabancı bir antrenör tarafından çalıştırılacak Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı’nda alacağı baş antrenörlük görevinde ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz'

Duyuru sonrasında voleybolseverler alınan kararın geç olduğu ifade eden sosyal medya paylaşımlarında bulundu.

Duyuru sonrasında voleybolseverler alınan kararın geç olduğu ifade eden sosyal medya paylaşımlarında bulundu.
twitter.com

Geçtiğimiz haftalarda takımının yıldız isimleri Hande Baladın ve Boskovic'in yeni sezonda takımda yer almayacağı belirtilmişti. Henüz taraflardan resmi açıklama gelmese de Boskovic'in Vakıfbank, Hande'nin ise Fenerbahçe'ye gitti kesin bir dille söylenmişti.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın