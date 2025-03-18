Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş'ın Görevden Alınmasına Voleybolseverler Ne Diyor?
Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş'ın Görevden Alınmasına Voleybolseverler Ne Diyor?
Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nda uzun süredir gündeme gelen iddialara sonunda nokta koyuldu. Başantrenör Ferhat Akbaş'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Geçtiğimiz aylarda bazı oyuncuların Akbaş ile anlaşmazlık yaşadığı dile getirilmişti. Ancak vedanın Japonya transferinden dolayı olduğu kaydedildi.
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Eczacıbaşı'nda başantrenör Ferhat Akbaş'la yollar ayrıldı.
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"Sözleşmemizin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine karar verilmiştir" denildi.
Duyuru sonrasında voleybolseverler alınan kararın geç olduğu ifade eden sosyal medya paylaşımlarında bulundu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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