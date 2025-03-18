Ahmet Çakar, 9 Puanlık Farka Rağmen Fenerbahçe'nin Şampiyon Olacağını İddia Etti

Beyaz TV ekranlarında Ertem Şener'in sunuculuğunda ekranlara gelen Derin Futbol programının konuklarından Ahmet Çakar, canlı yayında Süper Lig'i kazanacak ekibi açıkladı. Çakar'ın tahminlerine göre lider Galatasaray, üç maçta hata yapacak Fenerbahçe ise kalan tüm karşılaşmalarında üç puanı hanesine yazdırarak kupayı müzesine götürecek.