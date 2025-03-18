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Ahmet Çakar, 9 Puanlık Farka Rağmen Fenerbahçe'nin Şampiyon Olacağını İddia Etti

Ahmet Çakar, 9 Puanlık Farka Rağmen Fenerbahçe'nin Şampiyon Olacağını İddia Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.03.2025 - 08:58

Beyaz TV ekranlarında Ertem Şener'in sunuculuğunda ekranlara gelen Derin Futbol programının konuklarından Ahmet Çakar, canlı yayında Süper Lig'i kazanacak ekibi açıkladı. Çakar'ın tahminlerine göre lider Galatasaray, üç maçta hata yapacak Fenerbahçe ise kalan tüm karşılaşmalarında üç puanı hanesine yazdırarak kupayı müzesine götürecek.

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Galatasaray, derbi öncesinde hata yapmadı, puan farkı 9 oldu.

Galatasaray, derbi öncesinde hata yapmadı, puan farkı 9 oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında evinde Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 71 yaptı ve 29 Mart Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde moral buldu. Ligdeki yenilmezlik serisini 28 maça çıkaran Cimbom, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Samsunspor'la Kadıköy'de golsüz berabere kalmasıyla milli araya 9 puan önde girdi.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ederken Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları da açıkladı.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ederken Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları da açıkladı.

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, 'İçimde şu an bir his var. Fenerbahçe şampiyon olacak. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedecek!' dedi.

Çakar'ın canlı yayındaki tahmini 👇

Okan Buruk ve öğrencileri, sıradaki 7 maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Okan Buruk ve öğrencileri, sıradaki 7 maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Puan durumunda ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, önündeki yedi maçın yedisinden de üç puan çıkarması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyon olacak.

Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları:

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları:

  • Bodrum FK (D)

  • Trabzonspor (E)

  • Sivasspor (D)

  • Kayserispor (E)

  • Gaziantep FK (D)

  • Beşiktaş (E)

  • Başakşehir FK (D)

  • Eyüpspor (E)

  • Hatayspor (D)

  • Konyaspor (E)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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