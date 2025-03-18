Ahmet Çakar, 9 Puanlık Farka Rağmen Fenerbahçe'nin Şampiyon Olacağını İddia Etti
Ahmet Çakar, 9 Puanlık Farka Rağmen Fenerbahçe'nin Şampiyon Olacağını İddia Etti
Beyaz TV ekranlarında Ertem Şener'in sunuculuğunda ekranlara gelen Derin Futbol programının konuklarından Ahmet Çakar, canlı yayında Süper Lig'i kazanacak ekibi açıkladı. Çakar'ın tahminlerine göre lider Galatasaray, üç maçta hata yapacak Fenerbahçe ise kalan tüm karşılaşmalarında üç puanı hanesine yazdırarak kupayı müzesine götürecek.
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Galatasaray, derbi öncesinde hata yapmadı, puan farkı 9 oldu.
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Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ederken Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları da açıkladı.
Çakar'ın canlı yayındaki tahmini 👇
Okan Buruk ve öğrencileri, sıradaki 7 maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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