Merak Edilen Soruya Yanıt: Galatasaray'dan Resmi Osimhen Açıklaması
Merak Edilen Soruya Yanıt: Galatasaray'dan Resmi Osimhen Açıklaması
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağı taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Son zamanlarda adeta Cimbom'u sırtlayan 26 yaşındaki golcü için sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan haber geldi.
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"Almamız hayal değil"
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Osimhen, "burada çok mutluyum" demişti.
Bu sezonki katkısı paha biçilemez.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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