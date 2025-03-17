Merak Edilen Soruya Yanıt: Galatasaray'dan Resmi Osimhen Açıklaması

Süper Lig'in 28. haftasında evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0'la geçen Galatasaray'da gollerin üçü Victor Osimhen'den gelmişti. Nijeryalı oyuncu, maç sonunda karşılaşmayı değerlendirirken geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Barcelona iddialarına yanıt vermiş, geleceği hakkında şunları söylemişti:

'Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum. Okan hocam ve başkanla sezon sonunda konuşma yapacağız. Şu anda bu kulübe çok saygı duyuyorum ve burayı çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Burada bir düzenim var. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Dünyanın da en büyük kulüplerinden biri. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Başkanımızın desteğiyle her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Ben de gollerimle ve asistlerimle takıma katkı sağlamaya çalışıyorum.'