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Merak Edilen Soruya Yanıt: Galatasaray'dan Resmi Osimhen Açıklaması

Merak Edilen Soruya Yanıt: Galatasaray'dan Resmi Osimhen Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.03.2025 - 23:07

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağı taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Son zamanlarda adeta Cimbom'u sırtlayan 26 yaşındaki golcü için sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan haber geldi.

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"Almamız hayal değil"

"Almamız hayal değil"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basınla bir araya gelen Galatasaray yönetiminden Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Osimhen'in geleceği hakkında konuştu. Kavukcu, Osimhen'in bonservisiyle birlikte takıma dahil olmasının hayal olmadığını ifade ederken dünyanın beş büyük takımının oyuncuyla ilgilendiğini belirtti:

'Victor Osimhen'in kalmasını istiyoruz, kendisiyle konuştuk. Osimhen, Nisan ayında kararını bize bildirecek. Dünyanın 5 büyük takımı ilgileniyor. Victor Osimhen'i almamız hayal değil. Gözümüzde büyütmeyelim.'

Osimhen, "burada çok mutluyum" demişti.

Osimhen, "burada çok mutluyum" demişti.

Süper Lig'in 28. haftasında evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0'la geçen Galatasaray'da gollerin üçü Victor Osimhen'den gelmişti. Nijeryalı oyuncu, maç sonunda karşılaşmayı değerlendirirken geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Barcelona iddialarına yanıt vermiş, geleceği hakkında şunları söylemişti: 

 'Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum. Okan hocam ve başkanla sezon sonunda konuşma yapacağız. Şu anda bu kulübe çok saygı duyuyorum ve burayı çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Burada bir düzenim var. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Dünyanın da en büyük kulüplerinden biri. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Başkanımızın desteğiyle her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Ben de gollerimle ve asistlerimle takıma katkı sağlamaya çalışıyorum.'

Bu sezonki katkısı paha biçilemez.

Bu sezonki katkısı paha biçilemez.

Sarı-kırmızı formayla şu ana dek 30 maça çıkan yıldız isim, bu maçlarda 26 gol kaydederken 5 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri de serbest kalma maddesi de 75 milyon euro.

Güncel piyasa değeri de serbest kalma maddesi de 75 milyon euro.

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncularını Galatasaray'a satabileceklerini ancak bunun sözleşmede yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle gerçekleşebileceğini açıkça dile getirmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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