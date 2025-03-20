Fenerbahçe Mourinho ile Devam Ederse 52 Yıl Sonra Bir İlki Yaşayacak!
Fenerbahçe Mourinho ile Devam Ederse 52 Yıl Sonra Bir İlki Yaşayacak!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, şampiyonluk gelmese bile Jose Mourinho’nun gelecek sezon da takımın başında kalacağını vurguluyor ancak futbolseverler bu sözlerin ne kadar geçerli olacağını sorguluyor. Bu duruma sebep olan konu ise şampiyonluğa ulaşamayan teknik direktörlerin ertesi sezonu görememesi. (Sözcü)
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Yeni sezonda ne olacağı merak konusu.
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Kalırsa "gelenek" bozulacak.
Mourinho'nun bu sezonki karnesi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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