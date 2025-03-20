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Fenerbahçe Mourinho ile Devam Ederse 52 Yıl Sonra Bir İlki Yaşayacak!

Fenerbahçe Mourinho ile Devam Ederse 52 Yıl Sonra Bir İlki Yaşayacak!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.03.2025 - 10:20

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, şampiyonluk gelmese bile Jose Mourinho’nun gelecek sezon da takımın başında kalacağını vurguluyor ancak futbolseverler bu sözlerin ne kadar geçerli olacağını sorguluyor. Bu duruma sebep olan konu ise şampiyonluğa ulaşamayan teknik direktörlerin ertesi sezonu görememesi. (Sözcü)

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Yeni sezonda ne olacağı merak konusu.

Yeni sezonda ne olacağı merak konusu.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sonuna yaklaşırken lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı golsüz berabere biten Samsunspor maçıyla oldukça zora girse de Başkan Ali Koç ve yönetiminin tecrübeli çalıştırıcıları Mourihho'ya desteği tam. Koç'un Portekizli yıldızın her türlü sonuca rağmen gelecek sezonda takım kalması gerektiğine inandığı belirtildi.

Kalırsa "gelenek" bozulacak.

Kalırsa "gelenek" bozulacak.

Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe'de 1973 yılından bu yana değişmeyen bir sistem var: Eğer bir teknik direktör ilk sezonunda şampiyon olamazsa, ikinci sezonu göremiyor. Bu durum, Didi’den bu yana tam 52 yıldır devam ediyor.

Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig’de mutlu sona ulaşamaz ve Mourinho ile yollarını ayırmazsa uzun zaman sonra takımı şampiyon olamayan çalıştırıcıya bir kez daha emanet edecek.

Mourinho'nun bu sezonki karnesi 👇

Mourinho'nun bu sezonki karnesi 👇

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan Mourinho, bu karşılaşmalarda 28 galibiyet alırken 6 yenilgi yaşadı. 11 maçtan beraberlikle ayrıldı. Puan ortalaması 2.11.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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