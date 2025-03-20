Fenerbahçe Mourinho ile Devam Ederse 52 Yıl Sonra Bir İlki Yaşayacak!

Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe'de 1973 yılından bu yana değişmeyen bir sistem var: Eğer bir teknik direktör ilk sezonunda şampiyon olamazsa, ikinci sezonu göremiyor. Bu durum, Didi’den bu yana tam 52 yıldır devam ediyor.

Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig’de mutlu sona ulaşamaz ve Mourinho ile yollarını ayırmazsa uzun zaman sonra takımı şampiyon olamayan çalıştırıcıya bir kez daha emanet edecek.