Türk Voleybolunun Efsanesi Gözde Kırdar'dan İmamoğlu Paylaşımı
Türk Voleybolunun Efsanesi Gözde Kırdar'dan İmamoğlu Paylaşımı
Eski milli voleybolcu Gözde Kırdar, Instagram hesabından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşımda bulundu. Kırdar, 'Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'nun yanındayım!' dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alındı.
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Eski milli voleybolcu Gözde Kırdar, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.
Kırdar'ın kariyeri
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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