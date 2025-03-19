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Türk Voleybolunun Efsanesi Gözde Kırdar'dan İmamoğlu Paylaşımı

Türk Voleybolunun Efsanesi Gözde Kırdar'dan İmamoğlu Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.03.2025 - 12:55

Eski milli voleybolcu Gözde Kırdar, Instagram hesabından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşımda bulundu. Kırdar, 'Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'nun yanındayım!' dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alındı.

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bugün, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü bir sürece tanıklık etmekteyiz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır.

Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Her şeyin en kısa sürede daha güzel olacağına olan inancımızla, saygılarımızı sunarız.'

Eski milli voleybolcu Gözde Kırdar, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

Eski milli voleybolcu Gözde Kırdar, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

39 yaşındaki sporcu, Instagram'dan Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşırken gönderisine şu notu düştü:

'Olmaz dediğimiz, yok o kadarını da yapamazlar dediğimiz ne varsa oldu güzelim canım ülkemde! Küçüğünden büyüğüne, ünlüsünden sporcusuna, oyuncusuna, taraftarına kim varsa bu hukuksuzluğa karşı gelmeli, bir durmalı, birlik olmalıyız!!!'

Ben Gözde Kırdar! Bu ülkeye yıllarca sporcu olarak emek verdim, milli formayı gururla giydim! Ne olacaksa olsun diyorum artık! Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'nun yanındayım! Lütfen sizde desteğinizi gösterin! Yoksa ülke elden gidiyor ya da çoktan gitti...'

Kırdar'ın kariyeri

Kırdar'ın kariyeri

VakıfBank'ın altyapısından yetişen Kırdar, aralıksız olarak 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı giymişti. 2024'ün Eylül ayında iki numaralı forması düzenlenen törenle emekli edilmişti. Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli oyuncuya katkılarından dolayı plaket verirken şu ifadeleri kullanmıştı:

'Vefa bu camiada var. Gözde, Türk voleybolunun gururu olmuş biri. Voleybol camiasında olmaya, hizmet vermeye devam edecek. Gözde'de emeği olan ailesine çok teşekkür ediyorum. Gözde, temsil ettiği takımına değil, Türk voleyboluna hizmet etmiş bir isimdir. Hepimizin, camiamızın gururu oldu. Gözdeciğim iyi ki varsın. Biz seni unutmayacağız. Sana voleybol camiasının kapısı sonuna kadar açık. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Bizler unutuluruz ancak sizler unutulmazsınız'

Gözde Kırdar'ın VakıfBank'ta kazandığı kupalar:

  • 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017)

  • 4 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018)

  • 6 Türkiye Ligi (2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018)

  • 3 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017)

  • 3 Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017)

  • 1 Top Teams Kupası (2004)

  • 1 CEV Challenge Kupası (2005)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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