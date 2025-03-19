Milletler Ligi'nin İkinci Haftasının Hangi Spor Salonunda Oynanacağı Açıklandı
Milletler Ligi'nin İkinci Haftasının Hangi Spor Salonunda Oynanacağı Açıklandı
Başarılarıyla tüm Türkiye’yi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 yılındaki ilk büyük turnuvasına Voleybol Milletler Ligi’nde çıkacak. Heyecanla beklenen organizasyonda grup eşleşmeleri ve maç takvimi netleşirken, İstanbul’da oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarının düzenleneceği salon da belli oldu.
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Milletler Ligi'nin ikinci haftası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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