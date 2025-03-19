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Milletler Ligi'nin İkinci Haftasının Hangi Spor Salonunda Oynanacağı Açıklandı

Milletler Ligi'nin İkinci Haftasının Hangi Spor Salonunda Oynanacağı Açıklandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.03.2025 - 09:54

Başarılarıyla tüm Türkiye’yi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 yılındaki ilk büyük turnuvasına Voleybol Milletler Ligi’nde çıkacak. Heyecanla beklenen organizasyonda grup eşleşmeleri ve maç takvimi netleşirken, İstanbul’da oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarının düzenleneceği salon da belli oldu.

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Milletler Ligi'nin ikinci haftası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Milletler Ligi'nin ikinci haftası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sahaya çıkacağı bu önemli karşılaşmalara Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. 2023’te Milletler Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşayan ancak 2024 sezonunda sakatlıkların etkisiyle istediği başarıyı elde edemeyen Filenin Sultanları, 2025’te yeniden zirve mücadelesi verecek. Ay-yıldızlılar, turnuvanın ikinci haftasında İstanbul’da taraftarının desteğiyle parkede olacak.

Filenin Sultanların'nın 2025 VNL maç takvimi

Filenin Sultanların'nın 2025 VNL maç takvimi

1. Etap - Pekin, Çin

  • 4 Haziran TSİ 07.30 - Fransa

  • 6 Haziran TSİ 14.30 - Tayland

  • 7 Haziran TSİ 11.00 - Polonya

  • 8 Haziran TSİ 14.30 - Çin

2. Etap - İstanbul, Türkiye 

  • 18 Haziran TSİ 19.30 - Dominik 

  • 19 Haziran TSİ 19.30 - Kanada

  • 21 Haziran TSİ 19.30 - Güney Kore

  • 22 Haziran TSİ 19.30 - Brezilya

3. Etap - Apeldoorn, Hollanda

  • 9 Temmuz TSİ 21.30 - Hollanda

  • 11 Temmuz TSİ 21.30 - Çekya

  • 12 Temmuz TSİ 20.00 - İtalya

  • 13 Temmuz TSİ 21.00 - Sırbistan

VNL 2025 biletleri ne zaman satışa çıkacak?

VNL 2025 biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Dev mücadelelerin oynanacağı ikinci haftanın biletlerinin satışı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Biletlerin satışa sunulacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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