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Alvaro Morata, Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Kariyerinin Zirvesine Koydu

Alvaro Morata, Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Kariyerinin Zirvesine Koydu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.03.2025 - 11:12

Avrupa ligleri, milli maçlar nedeniyle ara verdi ve Süper Lig’de forma giyen yıldız futbolcular ülkelerine döndü. Galatasaray’ın golcü ismi Álvaro Morata, İspanyol basınından Cadena SER’e verdiği röportajda Fenerbahçe derbisi, teknik direktör Jose Mourinho ve sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahadaki oyundan çok alınan güvenlik önlemleri konuşulmuştu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahadaki oyundan çok alınan güvenlik önlemleri konuşulmuştu.

24 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanan mücadele, 0-0 sona ermiş, her iki takım da taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Doksan dakikanın önce ve sonrasında hem futbolcular hem de taraftarlar arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına büyük güvenlik önlemleri dikkat çekmişti. Maç gününde 30 bine yakın polisin görev aldığı ifade edilmişti.

Alvaro Morata "Böylesini hiç görmedim" dedi.

Alvaro Morata "Böylesini hiç görmedim" dedi.

İspanyol golcü, sakatlığından dolayı saha içinde olamasa da ülkesinin basınına verdiği röportajda Galatasaray - Fenerbahçe maçının Madrid derbisinden bile daha büyük olduğunu dile getirerek dev karşılaşmanın atmosferinden etkilendiğini dile getirdi:

'Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki rekabet,  Madrid-Atletico ve Madrid-Barça rekabetinden çok daha ateşli ve çok daha büyük. Böylesini hiç görmedim. Maçı yönetmek için yabancı hakem geldi. Stadyumda 30 bin üzerinde polis vardı. İnanılmazdı.'

Derbinin öne çıkan ismi Mourinho için yorumda bulunmadı.

Derbinin öne çıkan ismi Mourinho için yorumda bulunmadı.

Tecrübeli oyuncu, ezeli rakiplerinin teknik direktörü Mourinho'nun basın toplantısındaki tepki çeken sözlerine yönelik de şunları söyledi:

'Gerçek şu ki Mourinho'ya çok büyük bir saygım ve sevgim var çünkü bana ilk defa oynama fırsatı vermişti. Ama belki de konuşmak için Türkiye'den ayrılmamızı beklememiz gerekecek. Ayrıca sana söyleyeyim, sana son derbinin sonunun videosunu izleteceğim. Aşırı bir rekabet söz konusu.'

"Galatasaray'da daha uzun süre kalmak ister misin?"

"Galatasaray'da daha uzun süre kalmak ister misin?"

32 yaşındaki yıldız, son olarak Galatasaray'daki geleceği yönelik sorulan soruya 'Evet, onların da bunu istemesi lazım. Galatasaray'da çok mutluyum. Bana çok iyi davranıyor, çok şefkatli davranıyor ve ben de çok mutluyum.' şeklinde yanıt verirken şampiyonluğu ve Fenerbahçe'ye gol atmayı istediği de belirtti:

'Gerçek şu ki; Galatasaraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Bu etkileyici bir şey ve bunu bambaşka bir seviyede yaşıyorlar. Şu anda Galatasaray'da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe maçı var ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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