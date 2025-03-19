Alvaro Morata, Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Kariyerinin Zirvesine Koydu
Alvaro Morata, Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Kariyerinin Zirvesine Koydu
Avrupa ligleri, milli maçlar nedeniyle ara verdi ve Süper Lig’de forma giyen yıldız futbolcular ülkelerine döndü. Galatasaray’ın golcü ismi Álvaro Morata, İspanyol basınından Cadena SER’e verdiği röportajda Fenerbahçe derbisi, teknik direktör Jose Mourinho ve sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahadaki oyundan çok alınan güvenlik önlemleri konuşulmuştu.
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Alvaro Morata "Böylesini hiç görmedim" dedi.
Derbinin öne çıkan ismi Mourinho için yorumda bulunmadı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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