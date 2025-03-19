Bonservisi Nasıl Ödenecek? Galatasaray'ın Osimhen Planı Ortaya Çıktı

Görüşme halinde olunan büyük bir sponsordan çok ciddi katkı olmasının yanı sıra Galatasaraylı 20 iş insanın da kapısı çalınacak. Her bir isimden 2'şer milyon dolar istenecek. Kulübe ait olan GS Store'larda da taraftarlar için özel Osimhen ürünleri satışa sunulacak. Taraftarların transfere maddi katkıda bulunması istenecek.