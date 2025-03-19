Bonservisi Nasıl Ödenecek? Galatasaray'ın Osimhen Planı Ortaya Çıktı
Bonservisi Nasıl Ödenecek? Galatasaray'ın Osimhen Planı Ortaya Çıktı
Galatasaray, tarihinin en büyük transferlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızlı kulüp, kadrosunda kiralık olarak yer alan yıldız golcüsü Victor Osimhen için Napoli'ye servet ödeyecek. Yüksek bonservisin nasıl karşılanacağı ortaya çıktı. (Skorer)
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Osimhen'in serbest kalma maddesi olan 75 milyon euro nasıl ödenecek merak konusuydu, çözüm bulundu.
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Transferden elde edilen gelirler direkt olarak bonservis ücretine ayrılacak.
20 iş insanından 2'şer milyon euro istenecek, özel ürünler satışa sunulacak.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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