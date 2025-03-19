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Bonservisi Nasıl Ödenecek? Galatasaray'ın Osimhen Planı Ortaya Çıktı

Bonservisi Nasıl Ödenecek? Galatasaray'ın Osimhen Planı Ortaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.03.2025 - 14:25

Galatasaray, tarihinin en büyük transferlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızlı kulüp, kadrosunda kiralık olarak yer alan yıldız golcüsü Victor Osimhen için Napoli'ye servet ödeyecek. Yüksek bonservisin nasıl karşılanacağı ortaya çıktı. (Skorer)

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Osimhen'in serbest kalma maddesi olan 75 milyon euro nasıl ödenecek merak konusuydu, çözüm bulundu.

Osimhen'in serbest kalma maddesi olan 75 milyon euro nasıl ödenecek merak konusuydu, çözüm bulundu.

Milliyet Skorer'in aktardığına göre, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Victor Osimhen'i Galatasaray takımda tutmak istiyor. Napoli'nin 'ancak serbest kalma maddesi olan 75 milyon euroyu ödediğiniz durumda transferde anlaşırız' tutumu nasıl aşılacak derken Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin kaynak planı ortaya çıktı.

Transferden elde edilen gelirler direkt olarak bonservis ücretine ayrılacak.

Transferden elde edilen gelirler direkt olarak bonservis ücretine ayrılacak.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde takımdan satın alma opsiyonuyla kiralık gönderilen Zaniolo'dan 15, Köhn'den ise 5 milyon euroluk bir gelir bekleniyor. Bu iki oyuncudan elde edilecek 20 milyon euro doğrudan Nijeryalı golcünün transferinde kullanılacak.

20 iş insanından 2'şer milyon euro istenecek, özel ürünler satışa sunulacak.

20 iş insanından 2'şer milyon euro istenecek, özel ürünler satışa sunulacak.

Görüşme halinde olunan büyük bir sponsordan çok ciddi katkı olmasının yanı sıra Galatasaraylı 20 iş insanın da kapısı çalınacak. Her bir isimden 2'şer milyon dolar istenecek. Kulübe ait olan GS Store'larda da taraftarlar için özel Osimhen ürünleri satışa sunulacak. Taraftarların transfere maddi katkıda bulunması istenecek.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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