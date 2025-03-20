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Lucas Torreira ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Duygu German'dan Açıklama

Lucas Torreira ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Duygu German'dan Açıklama

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.03.2025 - 11:36

Sosyal medya fenomeni Duygu German, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız orta sahası Lucas Torreira hakkında açıklamada bulundu. German, 29 yaşındaki oyuncuyla bir ilişkisi olmadığını, sadece bir markanın reklam çekimi için bir araya geldiklerini belirtti.

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Torreira'nın paylaşımı dikkat çekmiş, aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

Torreira'nın paylaşımı dikkat çekmiş, aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

Oyuncu Devrim Özkan ile hem magazin hem de futbol gündeminden düşmeyen ilişkisine geçtiğimiz yaz nokta koyan Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira'nın yeni aşkının Duygu German olduğu iddia edilmişti. İddialara sebep olan durum ise Uruguaylı oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraftı. Fotoğrafı German da paylaşmış, ikili birbirlerini takip etmeye başlamıştı.

German'dan yalanlama geldi.

German'dan yalanlama geldi.

Instagram'da yaklaşık 305 bin, TikTok'ta ise 245 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, yaptığı açıklamayla gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

German'ın açıklaması 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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