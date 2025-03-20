Lucas Torreira ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Duygu German'dan Açıklama
Lucas Torreira ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Duygu German'dan Açıklama
Sosyal medya fenomeni Duygu German, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız orta sahası Lucas Torreira hakkında açıklamada bulundu. German, 29 yaşındaki oyuncuyla bir ilişkisi olmadığını, sadece bir markanın reklam çekimi için bir araya geldiklerini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Torreira'nın paylaşımı dikkat çekmiş, aşk yaşadıkları iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
German'dan yalanlama geldi.
German'ın açıklaması 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın