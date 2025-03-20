Lucas Torreira ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Duygu German'dan Açıklama

Oyuncu Devrim Özkan ile hem magazin hem de futbol gündeminden düşmeyen ilişkisine geçtiğimiz yaz nokta koyan Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira'nın yeni aşkının Duygu German olduğu iddia edilmişti. İddialara sebep olan durum ise Uruguaylı oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraftı. Fotoğrafı German da paylaşmış, ikili birbirlerini takip etmeye başlamıştı.