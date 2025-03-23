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Merkez Bankası'ndan Banka Müdürleriyle Olağanüstü Toplantı Kararı

Merkez Bankası'ndan Banka Müdürleriyle Olağanüstü Toplantı Kararı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.03.2025 - 13:54

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaliyle başlayan ve tutukluluk kararıyla devam eden süreç ekonomiyi de etkiledi. Merkez Bankası değer kaybeden Türk Lirası için sıkı önlemler aldı. Öğlen çıkan tutuklama kararı da ekonominin nereye gideceği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Bloomberg Terminal'in iddiasına göre TCMB banka müdürleriyle acil kodlu toplantı yapma kararı aldı.

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TGRT’den Ziya Osman Açıkel’in doğruladığı üzere toplantı saati 15.00.

TGRT’den Ziya Osman Açıkel’in doğruladığı üzere toplantı saati 15.00.

TCMB'nin acil koduyla gönderdiği mesaja göre banka müdürleri toplantıya çağrıldı. Toplantının ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıklama yapması bekleniyor. 

Merkez bankası gözaltı kararının ardından politika faizini serbest tutsa da gecelik borç verme faizini yükseltmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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