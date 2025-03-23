Tutuklama Kararının Ardından Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama
Tutuklama Kararının Ardından Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, hakkındaki işlemlerin ve sorguların tamamlanmasının ardından 23 Mart sabahı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın ardından İmamoğlu'nun hesabından paylaşım yapıldı.
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19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart sabahı tutuklandı.
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Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Bükemediği bileği kırdı ama iyileşecek başkanım arkandayız umutluyuz.
geçmiş olsun pampa kendini devletten reisten büyük zanneden herkesin başına gelebilir üzülmek yok. 🙄
Çözüm şu Bankadan çekip döviz al yandaştan alışveriş yapma devlete olan borcu ödeme