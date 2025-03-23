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Tutuklama Kararının Ardından Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

Tutuklama Kararının Ardından Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.03.2025 - 12:28

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, hakkındaki işlemlerin ve sorguların tamamlanmasının ardından 23 Mart sabahı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın ardından İmamoğlu'nun hesabından paylaşım yapıldı.

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19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart sabahı tutuklandı.

19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart sabahı tutuklandı.

Gözaltı süresinin dolmasının ve sorgularının tamamlanmasının ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen İmamoğlu, saatler süren hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
twitter.com

'Korkunun ecele faydası yok!

Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin.

Haklılığımıza, cesaretimize,  tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

Aziz Milletim;

Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin.

Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız.

Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.

86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. 

Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. 

Her şey çok güzel olacak…'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Türk

Bükemediği bileği kırdı ama iyileşecek başkanım arkandayız umutluyuz.

Alemdar Msc

geçmiş olsun pampa kendini devletten reisten büyük zanneden herkesin başına gelebilir üzülmek yok. 🙄

isim

Çözüm şu Bankadan çekip döviz al yandaştan alışveriş yapma devlete olan borcu ödeme