Hukukçular Yanıtladı: İBB'ye Kayyum Atanacak mı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından merak edilen sorulardan birisi de 'İBB'ye kayyum atanacak mı?' oldu. Tutuklanma gerekçesi ‘yolsuzluk’ soruşturması olarak açıklanan İmamoğlu, 'kent uzlaşısı' soruşturmasından ise serbest bırakılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 26 Mart 2025 Çarşamba günü yapılacak. Seçim yapılacak olması kayyum ihtimalinin ortadan kalktığını gösteriyor. Peki hukukçular 'İBB'ye kayyum atanacak mı?' sorusuna ne yanıt veriyor?
Uzmanlara göre bu şartlar altında İBB'ye kayyum atanması söz konusu değil. Ancak hukukçular kayyum tehlikesinin kesin olarak kalkmadığı ve bu riskin hâlâ mevcut olduğu konusunda hemfikir. Peki ama nasıl? İşte detaylar...
Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklandı; 'kent uzlaşısı' soruşturmasından serbest bırakıldı.
Hukukçular Yanıtladı: İBB'ye Kayyum Atanacak mı?
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