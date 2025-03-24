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Hukukçular Yanıtladı: İBB'ye Kayyum Atanacak mı?

Hukukçular Yanıtladı: İBB'ye Kayyum Atanacak mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 09:42

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından merak edilen sorulardan birisi de 'İBB'ye kayyum atanacak mı?' oldu. Tutuklanma gerekçesi ‘yolsuzluk’ soruşturması olarak açıklanan İmamoğlu, 'kent uzlaşısı' soruşturmasından ise serbest bırakılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 26 Mart 2025 Çarşamba günü yapılacak. Seçim yapılacak olması kayyum ihtimalinin ortadan kalktığını gösteriyor. Peki hukukçular 'İBB'ye kayyum atanacak mı?' sorusuna ne yanıt veriyor?

Uzmanlara göre bu şartlar altında İBB'ye kayyum atanması söz konusu değil. Ancak hukukçular kayyum tehlikesinin kesin olarak kalkmadığı ve bu riskin hâlâ mevcut olduğu konusunda hemfikir. Peki ama nasıl? İşte detaylar...

Kaynak: Hürriyet

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Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklandı; 'kent uzlaşısı' soruşturmasından serbest bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklandı; 'kent uzlaşısı' soruşturmasından serbest bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı ve dört günlük tutukluluğunun ardından 23 Mart Pazar günü tutuklandı. İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçundan tutuklandığı; yöneltilen 'kent uzlaşısı' soruşturmasında ise serbest bırakıldığı açıklandı.

İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclisleri'nde Belediye Başkan Vekili seçimi 26 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek. İBB için saat 13:00'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda; Beylikdüzü için ise 09:00'da Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplanılacak.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan 'İBB'ye kayyum atanacak mı?' sorusu, tutuklama kararının ardından yeniden gündeme geldi.

Hukukçular Yanıtladı: İBB'ye Kayyum Atanacak mı?

Hukukçular Yanıtladı: İBB'ye Kayyum Atanacak mı?

Hürriyet’ten Fulya Soybaş, bu soruyu hukukçulara sordu.

Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Selami Kuran, şu ifadeleri kullandı:

Terör soruşturmasından eğer bir tutuklama kararı çıksaydı İBB’ye kayyum atanması ‘kesin’ ve ‘zorunlu’ olacaktı. Ancak İmamoğlu, terör soruşturmasından serbest kaldı. Ancak aynı kanunun 2. maddesi şöyle diyor: ‘Bir başkana, hakkında göreviyle ilgili, ‘terör örgütüyle iltisak veya irtibat’ gibi bir suçtan soruşturma ya da kovuşturma başlatılmış olması halinde, İçişleri Bakanlığı yargı kararına gerek duymadan o belediyeye kayyum atayabilir.’ Yani ‘adli kontrol tedbiri yeterli değildir’ diyor kanunun bu maddesi. 

İçişleri Bakanlığı kamu güvenliği gerekçesi ile böyle bir soruşturma geçirmiş olması sebebiyle başkana görevden el çektirebilir mi? Bir ihtimal.”

'BAŞSAVCILIK TUTUKSUZ YARGILANMA KARARINA İTİRAZ EDECEK'

İBB'de 26 Mart günü Başkan Vekili Seçimi yapılacak olması üzerine ise Prof. Dr. Kuran, 'Bu seçim yapıldı mı tekrar kayyum atanması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Yine de hatırlatmakta fayda var: Başsavcılık ‘terör’ suçlamasından verilen tutuksuz yargılanma kararına itiraz edecek. Asliye Ceza Mahkemesi’nin terör suçlamasından tutuklama kararı vermesi halinde süreç başa saracaktır' diye konuştu.

Avukat Rezan Epözdemir: “Bu tartışma artık nihayete erdi.”

Avukat Rezan Epözdemir: “Bu tartışma artık nihayete erdi.”

Hukukçular İBB’de çarşamba günü yapılacak seçim nedeniyle kayyum tehlikesinin ortadan kalktığı konusunda hemfikir; ancak temkinli yaklaşıyorlar. 

Avukat Rezan Epözdemir, terör soruşturmasından serbest kalmasına dikkat çekerek, 'Terör suçlamasından hüküm giydiği için sadece Şişli Belediye’sine kayyum atandı. İBB’ye ise sadece “yolsuzluk” suçlaması olduğu için kayyum atanmadı. Çarşamba günü meclis içinde bir seçim yapılacak.' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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