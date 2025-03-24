Hukukçular Yanıtladı: İBB'ye Kayyum Atanacak mı?

Hürriyet’ten Fulya Soybaş, bu soruyu hukukçulara sordu.

Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Selami Kuran, şu ifadeleri kullandı:

“Terör soruşturmasından eğer bir tutuklama kararı çıksaydı İBB’ye kayyum atanması ‘kesin’ ve ‘zorunlu’ olacaktı. Ancak İmamoğlu, terör soruşturmasından serbest kaldı. Ancak aynı kanunun 2. maddesi şöyle diyor: ‘Bir başkana, hakkında göreviyle ilgili, ‘terör örgütüyle iltisak veya irtibat’ gibi bir suçtan soruşturma ya da kovuşturma başlatılmış olması halinde, İçişleri Bakanlığı yargı kararına gerek duymadan o belediyeye kayyum atayabilir.’ Yani ‘adli kontrol tedbiri yeterli değildir’ diyor kanunun bu maddesi.

İçişleri Bakanlığı kamu güvenliği gerekçesi ile böyle bir soruşturma geçirmiş olması sebebiyle başkana görevden el çektirebilir mi? Bir ihtimal.”

'BAŞSAVCILIK TUTUKSUZ YARGILANMA KARARINA İTİRAZ EDECEK'

İBB'de 26 Mart günü Başkan Vekili Seçimi yapılacak olması üzerine ise Prof. Dr. Kuran, 'Bu seçim yapıldı mı tekrar kayyum atanması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Yine de hatırlatmakta fayda var: Başsavcılık ‘terör’ suçlamasından verilen tutuksuz yargılanma kararına itiraz edecek. Asliye Ceza Mahkemesi’nin terör suçlamasından tutuklama kararı vermesi halinde süreç başa saracaktır' diye konuştu.