İstanbul’da Ev Baskınları: 'Ekrem İmamoğlu Kararı' Protestoları Sonrası Gazeteciler Gözaltına Alındı
İstanbul’da Ev Baskınları: 'Ekrem İmamoğlu Kararı' Protestoları Sonrası Gazeteciler Gözaltına Alındı
Birçok şehir gibi İstanbul’da da Ekrem İmamoğlu kararları hakkındaki protesto eylemleri devam ediyor. Dün gece de Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler devam ederken yaşanan olaylar sonrasında sabaha karşı gözaltına alınan gazeteciler oldu. NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci Zeynep Kuray, foto muhabir Bülent Kılıç ve AFP foto muhabiri Yasin Akgül gözaltına alındı.
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Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile başlayan karmaşık süreç, İBB Başkanı’nın tutuklanması ile devam ederken gösteriler vites arttırarak devam etti.
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Düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Demokrasi bitti. Artık otokrasi daha net gün yüzüne çıktı. Adı da RTE MONARŞİSİ
İmamoğlu'nu zerre sevmem savunmam oy da vermem. Ama gerek oradaki eylemcilere karşı polisin tutumu gerek bu haksız tutuklamalar yüzünden mecbur çıkacam sokağ... Devamını Gör
Sokağa çıkanlar İmamoğlu için çıkmıyor zaten, demokrasi için çıkıyor.
Adamların derdi seçimi kaldırmak hala oy falan konuşuyorsunuz bizim millet de çok enteresan
Evet aynen Halktan umudunu kesmis Erdoagan tek hedefi Putin gibi 2453 senesine kadar Türkiyeyi yönetmek istiyor...Halka zarar veriyor ama her konusmasinda Ha... Devamını Gör