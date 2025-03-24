onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Ev Baskınları: 'Ekrem İmamoğlu Kararı' Protestoları Sonrası Gazeteciler Gözaltına Alındı

İstanbul’da Ev Baskınları: 'Ekrem İmamoğlu Kararı' Protestoları Sonrası Gazeteciler Gözaltına Alındı

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2025 - 09:17

Birçok şehir gibi İstanbul’da da Ekrem İmamoğlu kararları hakkındaki protesto eylemleri devam ediyor. Dün gece de Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler devam ederken yaşanan olaylar sonrasında sabaha karşı gözaltına alınan gazeteciler oldu. NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci Zeynep Kuray, foto muhabir Bülent Kılıç ve AFP foto muhabiri Yasin Akgül gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile başlayan karmaşık süreç, İBB Başkanı’nın tutuklanması ile devam ederken gösteriler vites arttırarak devam etti.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile başlayan karmaşık süreç, İBB Başkanı’nın tutuklanması ile devam ederken gösteriler vites arttırarak devam etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararlarının ardından da devam etti.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, bu sabah saatlerinde İstanbul'da çok sayıda kişinin evine polis tarafından baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen de sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

oto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun ve AFP foto muhabiri Yasin Akgül'ün gözaltına alındığı öğrenildi.

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile 3 parti üyesinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltıların 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu olan 2911 sayılı kanuna aykırı hareket edildiği' gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
77
24
6
5
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Jonathan

Demokrasi bitti. Artık otokrasi daha net gün yüzüne çıktı. Adı da RTE MONARŞİSİ

azattiq

İmamoğlu'nu zerre sevmem savunmam oy da vermem. Ama gerek oradaki eylemcilere karşı polisin tutumu gerek bu haksız tutuklamalar yüzünden mecbur çıkacam sokağ... Devamını Gör

V for Valkyr

Sokağa çıkanlar İmamoğlu için çıkmıyor zaten, demokrasi için çıkıyor.

Emrah Dost

Adamların derdi seçimi kaldırmak hala oy falan konuşuyorsunuz bizim millet de çok enteresan

SAYGIN ADAM

Evet aynen Halktan umudunu kesmis Erdoagan tek hedefi Putin gibi 2453 senesine kadar Türkiyeyi yönetmek istiyor...Halka zarar veriyor ama her konusmasinda Ha... Devamını Gör