'Oğlum' Dediği Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecinde 'Ortadan Kaybolan' Meral Akşener Ortaya Çıktı!
'Oğlum' Dediği Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecinde 'Ortadan Kaybolan' Meral Akşener Ortaya Çıktı!
Daha önce Ekrem İmamoğlu için ‘Oğlum’ tanımını kullanan, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürecinde ise adeta ortadan kaybolarak sessizliğe bürünen İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener ortaya çıktı! Katıldığı bir iftar organizasyonundan fotoğrafı paylaşılan Akşener yine sessiz kaldı…
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2022 yılındaki bir miting sırasında “Demokrasi, milletin iradesi burada ve Ekrem kardeşimin yanında” ifadelerini kullanan ayrıca Ekrem İmamoğlu’na ‘oğlum’ diyen Meral Akşener, İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinde tek kelime açıklama yapmadı.
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İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener’in katıldığı bir iftar organizasyonundan fotoğrafı paylaşıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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