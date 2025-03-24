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'Oğlum' Dediği Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecinde 'Ortadan Kaybolan' Meral Akşener Ortaya Çıktı!

'Oğlum' Dediği Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecinde 'Ortadan Kaybolan' Meral Akşener Ortaya Çıktı!

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2025 - 08:25 Son Güncelleme: 24.03.2025 - 08:52

Daha önce Ekrem İmamoğlu için ‘Oğlum’ tanımını kullanan, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürecinde ise adeta ortadan kaybolarak sessizliğe bürünen İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener ortaya çıktı! Katıldığı bir iftar organizasyonundan fotoğrafı paylaşılan Akşener yine sessiz kaldı…

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2022 yılındaki bir miting sırasında “Demokrasi, milletin iradesi burada ve Ekrem kardeşimin yanında” ifadelerini kullanan ayrıca Ekrem İmamoğlu’na ‘oğlum’ diyen Meral Akşener, İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinde tek kelime açıklama yapmadı.

2022 yılındaki bir miting sırasında “Demokrasi, milletin iradesi burada ve Ekrem kardeşimin yanında” ifadelerini kullanan ayrıca Ekrem İmamoğlu’na ‘oğlum’ diyen Meral Akşener, İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinde tek kelime açıklama yapmadı.

Ekrem İmamoğlu’nu çok sevdiğini sık sık dile getiren hatta kendisine ‘oğlum’ diyen Meral Akşener’in tutuklanma sürecinde hiçbir açıklama yapmayıp hiçbir destek söyleminde bulunmaması tartışma yaratmıştı. 

‘Ortadan kayboldu’ yorumları yapılan Meral Akşener ortaya çıktı!

İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener’in katıldığı bir iftar organizasyonundan fotoğrafı paylaşıldı.

İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener’in katıldığı bir iftar organizasyonundan fotoğrafı paylaşıldı.

Akşener'e en yakın isimlerden olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, bir iftar yemeğinden fotoğraf paylaştı.

Akburak paylaşımına 'Kurucu liderimiz Sn.⁦ Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar.' notunu düştü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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