Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto İçin Sokağa Çıkan Gençlere Polis Müdahalesi ve Şiddet Görüntüleri
Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto İçin Sokağa Çıkan Gençlere Polis Müdahalesi ve Şiddet Görüntüleri
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı kararı ardından tutuklanması, Türkiye genelinde büyük tepkilere neden oldu. İstanbul Saraçhane'de toplanan halk, İmamoğlu’na yönelik tutuklama kararına karşı tepkilerini gösterirken, ülkenin birçok bölgesinde halk sokağa döküldü.
Protestolar sırasında polisin gençlere sert müdahalesi dikkat çekti.
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Polis, protesto yapmak isteyen gençlere biber gazı, cop ve plastik mermi ile müdahalede bulunuyor.
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