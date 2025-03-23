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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto İçin Sokağa Çıkan Gençlere Polis Müdahalesi ve Şiddet Görüntüleri

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto İçin Sokağa Çıkan Gençlere Polis Müdahalesi ve Şiddet Görüntüleri

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 01:28

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı kararı ardından tutuklanması, Türkiye genelinde büyük tepkilere neden oldu. İstanbul Saraçhane'de toplanan halk, İmamoğlu’na yönelik tutuklama kararına karşı tepkilerini gösterirken, ülkenin birçok bölgesinde halk sokağa döküldü. 

Protestolar sırasında polisin gençlere sert müdahalesi dikkat çekti.

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Polis, protesto yapmak isteyen gençlere biber gazı, cop ve plastik mermi ile müdahalede bulunuyor.

Polis, protesto yapmak isteyen gençlere biber gazı, cop ve plastik mermi ile müdahalede bulunuyor.

Bu gece İstanbul Saraçhane'de polisin gençlere sert müdahalesi sürerken, 5 gündür büyüyerek devam eden protestolarda polis şiddetinin görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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