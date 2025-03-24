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Eylemlerde Bir Kadının Polise Yalvardığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu: “Canım Çok Acıyor”

Eylemlerde Bir Kadının Polise Yalvardığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu: “Canım Çok Acıyor”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.03.2025 - 08:37

Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz çarşamba günü gözaltına alınmasından bu yana eylemler devam ediyor. Vatandaşlar desteklerini bir araya gelerek belirtirken İmamoğlu hakkında çıkacak karar için gün sayılıyordu. İmamoğlu’nun tutukluluğuna karar verilmesiyle birlikte tepkiler arttı. Ülkenin dört bir yanında protestolar yapılırken polis şiddetine dair görüntüler sosyal medya gündemine oturdu. Bir kadının polis ile diyaloğu da dikkat çekti. Genç kadın, polise kendisine zarar vermemesi için, “Çok canım yanıyor, yalvarırırım bir şey yapmayın” diyordu.

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İşte o anlar 👇

Vatandaşlar protestoların yanı sıra dün sandık başında da bir araya geldi.

Vatandaşlar protestoların yanı sıra dün sandık başında da bir araya geldi.

Ön seçim için oylarını İmamoğlu’na verdiler. Devamında ise özellikle İstanbul ve Ankara’da eylemlerin düzenlendiği noktalara gittiler.

Dünden bu yana eylem yapan vatandaşlara polisin şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada bir bir paylaşılıyor.

Dünden bu yana eylem yapan vatandaşlara polisin şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada bir bir paylaşılıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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