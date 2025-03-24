Eylemlerde Bir Kadının Polise Yalvardığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu: “Canım Çok Acıyor”

Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz çarşamba günü gözaltına alınmasından bu yana eylemler devam ediyor. Vatandaşlar desteklerini bir araya gelerek belirtirken İmamoğlu hakkında çıkacak karar için gün sayılıyordu. İmamoğlu’nun tutukluluğuna karar verilmesiyle birlikte tepkiler arttı. Ülkenin dört bir yanında protestolar yapılırken polis şiddetine dair görüntüler sosyal medya gündemine oturdu. Bir kadının polis ile diyaloğu da dikkat çekti. Genç kadın, polise kendisine zarar vermemesi için, “Çok canım yanıyor, yalvarırırım bir şey yapmayın” diyordu.