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Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser Arasında Biber Gazı Kavgası

Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser Arasında Biber Gazı Kavgası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 02:55

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması protesto ediliyor. Polis pek çok kentte tutuklama kararına tepki gösterenlere biber gazı ve plastik mermiyle sert müdahalede bulunuyor. Kocaeli Gazetesi’nden Cihat Polat, X hesabından Kocaeli Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Güven ve çevik kuvvet komiseri arasında yaşanan biber gazı kavgasını paylaştı.

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Emniyet Müdür Yardımcısı ve komiserin biber gazı kavgası kameralara böyle yansıdı 👇

Kocaeli'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlere biber gazıyla müdahale edildi.

Kocaeli'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlere biber gazıyla müdahale edildi.

Biber gazı sıkılması polisler arasında kavgaya neden oldu. Gazeteci Cihat Polat’ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Güven, biber gazı sıkan çevik kuvvet komiserini azarladı. 

İkili arasında diyalog şöyle oldu:

Zafer Güven: “Nerede komiser? Oğlum kim dedi gaz kullanın diye?”

Komiser: “Talimatsız sıktık.”

Zafer Güven: “Ne demek talimatsız? Söylemiyor muyuz oğlum gaz kullanmayacaksın demiyor muyuz?”

Söz konusu anları gazeteci Cihat Polat, X hesabından paylaştı.

Videoya gelen yorumlardan birkaçı şöyle oldu 👇

Videoya gelen yorumlardan birkaçı şöyle oldu 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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