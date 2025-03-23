Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser Arasında Biber Gazı Kavgası

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması protesto ediliyor. Polis pek çok kentte tutuklama kararına tepki gösterenlere biber gazı ve plastik mermiyle sert müdahalede bulunuyor. Kocaeli Gazetesi’nden Cihat Polat, X hesabından Kocaeli Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Güven ve çevik kuvvet komiseri arasında yaşanan biber gazı kavgasını paylaştı.
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Emniyet Müdür Yardımcısı ve komiserin biber gazı kavgası kameralara böyle yansıdı 👇
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Kocaeli'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlere biber gazıyla müdahale edildi.
Videoya gelen yorumlardan birkaçı şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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