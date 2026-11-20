Toprağı kazarken ya da ucuza aldığınız bir eşyayı incelerken milyonluk bir hazineye denk geldiğinizi düşünün! 😮 Kulağa film senaryosu gibi gelse de bunu gerçekten yaşayan insanlar var. Kimi kayıp çekicini arıyordu, kimi köpeğini gezdiriyordu, kimi de eritilsin diye bir süs eşyası satın almıştı. Listedeki her hikâyenin yılını, yerini ve bulunduğu andaki değerini kayıtlardan kontrol ettik. Buyurun, beraber bakalım! 👇