Kayıp Çekici Ararken Roma Hazinesi Bulan Adam: İnsanların Tesadüfen Bulduğu 10 Define
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Toprağı kazarken ya da ucuza aldığınız bir eşyayı incelerken milyonluk bir hazineye denk geldiğinizi düşünün! 😮 Kulağa film senaryosu gibi gelse de bunu gerçekten yaşayan insanlar var. Kimi kayıp çekicini arıyordu, kimi köpeğini gezdiriyordu, kimi de eritilsin diye bir süs eşyası satın almıştı. Listedeki her hikâyenin yılını, yerini ve bulunduğu andaki değerini kayıtlardan kontrol ettik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Kayıp bir çekici ararken Roma döneminden kalma hazineyi buldu!
2. Eritilsin diye aldığı altın yumurta kayıp Fabergé eseri çıktı!
3. Babasıyla tarlada gezen 4 yaşındaki çocuk 500 yıllık altın kolyeyi buldu!
4. Köpeklerini gezdiren çift paslı bir tenekeden altın sikkeler çıkardı!
5. Tarla süren ırgatın pulluğu Roma gümüşlerine takıldı!
6. Hobi olarak dedektörle gezen adam en büyük Anglosakson altın hazinesine rastladı!
7. Dedektörü öten adam topraktan 52 bin Roma sikkesiyle dolu küp çıkardı!
8. Baba ve oğul sürülmemiş bir tarlada Viking hazinesi buldu!
9. Kilise arazisindeki tarama Viking Çağı'ndan bir hazine çıkardı!
10. Tarlada bulunan parçalar birleşince yüz maskeli Roma miğeri ortaya çıktı!
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