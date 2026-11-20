Traktörüne Engel Olan 200 Yıllık Taşı Yerinden Söktü: İki Ülkenin Sınırı Değişti
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Tarlasını süren bir Belçikalı çiftçi, traktörünün yolunu kapatan 200 yıllık sınır taşını sökerek 2,29 metre Fransa topraklarına doğru kaydırdı. Bu müdahaleyle iki ülke arasındaki sınır fiilen değişti, Belçika'nın toprakları genişlerken Fransa'nın toprakları küçüldü. Olay Mayıs 2021'de Belçika'nın Erquelinnes ve Fransa'nın Bousignies-sur-Roc bölgeleri arasındaki sınırda yaşandı.
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Çiftçi, 1819'da dikilen sınır taşını traktörünün geçişi için yerinden söktü.
Sınırın kaydığını orman yürüyüşündeki yerel tarih meraklıları fark etti.
Belediye başkanları olayı esprili karşıladı ve çiftçiden taşı geri koymasını istedi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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