Durum, yetkililer tarafından diplomatik bir krize dönüştürülmedi. Erquelinnes Belediye Başkanı David Lavaux, Facebook'ta 1819 tarihli sınır taşının yerinden oynatıldığını ve belediyesinin genişlediğini yazdı. Fransızların elbette aynı fikirde olmadığını belirten Lavaux, her şeyi yerine koymaları gerektiğini ekledi. Welonek ise iki ülkenin yeni bir sınır savaşından kaçınabilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye başkanları, çiftçiden tarihi sınır taşını yeniden eski yerine koymasını istedi. Lavaux, çiftçinin iyi niyet göstermesi halinde sorun yaşamayacağını belirtti. Connexion France'a göre çiftçi taşı daha sonra yerine geri koydu. Haberde ayrıca iki ülke de Schengen bölgesinde yer aldığı için sınırın teknik olarak değişmediği, taşın hukuki anlamı olmasa da sembolik değer taşıdığı belirtiliyor.