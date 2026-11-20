Yeni düzenlemeye göre kredi kartı kullanıcılarının ödemesi gereken asgari tutar, kartın toplam limitine göre üç ayrı kademede belirlenecek. Buna göre limiti 100 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 20’si asgari ödeme tutarı olarak uygulanacak.

Limiti 100 bin Türk Lirasının üzerinde bulunan ancak 200 bin Türk Lirasını aşmayan kredi kartlarında ise bu oran dönem borcunun yüzde 30’u olacak. Limiti 200 bin Türk Lirasının üzerinde yer alan kredi kartları için belirlenen asgari ödeme oranı ise dönem borcunun yüzde 40’ı olarak devam edecek.

Daha önce iki kademeli olarak işletilen sistemin orta bandına yüzde 30’luk dilimin eklenmesi, özellikle 100 bin TL ile 200 bin TL limit aralığındaki kart kullanıcılarının aylık ödeme planlarını doğrudan etkileyecek. Kart sahipleri, ekstre dönemlerinde dönem borçlarını hesaplama yaparken artık kendi kart limitlerinin hangi dilime girdiğini dikkate almak zorunda olacak.