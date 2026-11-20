BDDK Kredi Kartı Asgari Ödeme Oranlarını Değiştirdi: İşte Yeni Limitler
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir adım atarak asgari ödeme tutarı hesaplamasında değişikliğe gitti. Daha önce uygulanan yüzde 20 ve yüzde 40 oranlarına ek olarak, kredi kartlarında asgari ödeme tutarına yüzde 30 sınırı da dahil edildi. Yapılan güncelleme ile birlikte kart limitine göre uygulanacak asgari ödeme dilimleri yeniden şekillendi.
BDDK kredi kartı asgari ödeme oranlarını değiştirdi.
BDDK'nın açıklaması şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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