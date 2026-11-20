Hesap Gelince Telefonun Hesap Makinesini Açan 4 Burç
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2.840 liralık hesap masaya geldiğinde içimizden biri telefonun hesap makinesini çoktan açmış olur. Kimin iki çay fazla içtiğini, tatlıyı kimin tek başına bitirdiğini o bilir.
Astrolojide paranın hesabını en sıkı tutanlar arasında toprak burçları öne çıkar. Listede bir hava ve bir su burcu da var.
Oğlak, hesap fişini garsondan önce okumaya başlıyor.
Başak, kimin kaç çay içtiğini aklında tutuyor.
Terazi, hesabın herkesin payına düşene göre adil bölünmesini istiyor.
Akrep, cüzdanını kimseye göstermeden hesabını kuruşu kuruşuna tutuyor.
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