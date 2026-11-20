Astrologlar parayla en ciddi ilişkiyi kuran burç olarak çoğunlukla Oğlak'ı gösterir. Yönetici gezegeni Satürn, disiplinin ve sorumluluğun gezegeni sayılır. Oğlak için para harcanacak değil, biriktirilecek ya da yatırıma dönüşecek bir şeydir.

Ani bir hafta sonu tatili ya da canı sıkıldı diye yapılan alışveriş ona göre değil. Restoranda da aynı titizlik sürer: fişteki her kalemi tek tek okur, sipariş etmediği salatayı ilk o fark eder. Kasaya gitmeden önce hangi kartın puan verdiğini, hangi günün kampanyalı olduğunu da hesaba katmıştır.

Bir Oğlak'la hesap bölüşecekseniz 'Ortaya bölelim, kolay olsun' demeyin. Kimin ne yediğini çıkarmadan kartını uzatmaz.