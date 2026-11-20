Senin aşk anlayışın derinlik, anlayış ve ruhsal uyum üzerine kurulu. Bir insanla aynı ortamda bulunmak senin için yeterli değil. Onun seni gerçekten tanımasını, düşüncelerini anlamasını ve bazen hiçbir şey söylemeden bile ne hissettiğini fark etmesini istiyorsun. Gelecekte evleneceğin kişi sakin, anlayışlı ve empati yeteneği güçlü biri olabilir. İlk tanıştığınızda aranızdaki bağ hemen romantik bir ilişkiye dönüşmeyebilir. Belki uzun sohbetler, ortak ilgi alanları ve zamanla gelişen bir arkadaşlık sizi birbirinize yaklaştıracak. Bu kişi senin duygusal tarafını anlayabilecek, kendini ifade etmekten çekinmeyecek ve zor zamanlarında seni yalnız bırakmayacak biri olabilir. Birlikte sessizce oturabilmek bile size huzur verebilir. Çünkü senin için aşk, sürekli bir şeyler yapmak değil, aynı insanla hiçbir şey yapmadan da mutlu olabilmek demek.