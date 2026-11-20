Felsefe yalnızca filozofların karmaşık kitaplarında saklı değil; bazen günlük hayatta verdiğimiz bir kararda, bazen doğru bildiğimiz bir şeyi sorguladığımızda, bazen de kendimize sorduğumuz tek bir soruda karşımıza çıkıyor. Peki sen felsefenin temel kavramlarına, düşünürlerin fikirlerine ve insanlık tarihini şekillendiren önemli görüşlere ne kadar hakimsin?

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