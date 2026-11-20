Çiftin Kasım 2020'de dünyaya gelen kızları, 13 Kasım'da altıncı yaşını kutladı. Bülent Cankurt'un haberine göre, çift şimdi de bir erkek bebek bekliyor.

Cankurt, İdil Fırat'ın kızını İstanbul'da özel bir hastanede doğurduğunu, oğlunu ise Amerika'da doğurmak istediğine dair bir duyum aldığını, ancak bunun doğruluğundan emin olmadığını belirtti. Doğum tarihine dair bir bilgi ise paylaşılmadı.

Yazıda, bebeğin dedesi Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat ile eski eşi Sibel Kerimoğlu'nun da ikinci torunlarının müjdesine çok sevindiği aktarıldı.