Mert Fırat ile İdil Fırat'ın Ailesine Yeni Bir Bebek Geliyor!
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Oyuncu Mert Fırat ile eşi İdil Fırat'ın ikinci bebeklerini beklediği öğrenildi. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un yazısına göre İdil Fırat yaklaşık dört aylık hamile ve bebeğin cinsiyeti belli: Çiftin kızına bir erkek kardeş geliyor. Mert Fırat'ın rollerinden evliliğine ve ailesine, çiftin hikayesini anlatıyoruz.
Kaynak: Sabah, Bülent Cankurt
Mert Fırat, Binbir Gece'den Aşk 101'e uzanan rolleriyle tanınıyor.
Çift, beş aylık ilişkinin ardından 2018'de evlenmişti.
Çiftin kızı 13 Kasım'da altıncı yaşını kutlamıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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